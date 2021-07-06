Воденников: Facebook – соцсеть для 60-летних

Дмитрий Воденников: «Я когда-то говорил о том, что если ты хочешь воспринять мир, который наделен бессмертием, тебе надо смотреть сериалы. Недавно я смотрел один известный сериал и там вдруг услышал, как одна героиня говорит другой: «Ты, что сидишь в Facebook? Там сидят люди, которым около 60-ти лет!» Вот я, наверно, такой и есть, что отчасти правда. И для меня, действительно, главной соцсетью является Facebook. А у россиян совсем другие сети популярны», - добавил он.

