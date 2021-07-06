Воденников: Facebook – соцсеть для 60-летних
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы сроки выработки антител после прививки от COVID-19
Выработка антител начинается только спустя семь дней после получения первой дозы вакцины от COVID-19.
Дмитрий Воденников: «Для начала я сразу хочу сказать, что привиться необходимо. Я это сделал, как только пошла первая волна прививок. Но у меня есть некоторое нарекание для людей, которые занимаются распространением информации о COVID-19. Почему только сейчас названы сроки выработки антител после прививки? Почему это не было сделано раньше, например, в апреле? Также непонятно, почему чтобы найти информацию о том, когда надо повторно вакцинироваться, надо перерыть огромное количество ссылок? Почему это не возникает сразу где-то в первой строке поиска?» - задался вопросом собеседник НСН.
Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
Пластинка шведской поп-группы ABBA под названием "ABBA gold: greatest hits" продержалась в альбомном хит-параде Великобритании тысячу недель, сообщает Billboard.
Дмитрий Воденников: «Это напоминает мне какую-то мифическую историю, какую-то сказку: 1000 недель, 1000 и 1 ночь. Я не знаю, почему, но меня это немножко смешит. Я понимаю, что 1000 недель продержалась пластинка, но сама новость, кажется, за пределами человеческого восприятия. Сколько это - тысяча недель? Это же очень много! Это как будто сказочная история, но очень справедливая: ABBA, конечно, заслуживает того, чтобы их пластинка держалась в хит-параде очень долго», - отметил поэт.
Названы самые популярные у россиян соцсети
Самыми популярными в России социальными сетями являются «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Дмитрий Воденников: «Я когда-то говорил о том, что если ты хочешь воспринять мир, который наделен бессмертием, тебе надо смотреть сериалы. Недавно я смотрел один известный сериал и там вдруг услышал, как одна героиня говорит другой: «Ты, что сидишь в Facebook? Там сидят люди, которым около 60-ти лет!» Вот я, наверно, такой и есть, что отчасти правда. И для меня, действительно, главной соцсетью является Facebook. А у россиян совсем другие сети популярны», - добавил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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