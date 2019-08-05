Вассерман: Нужно не ограничивать выдачу кредитов, а рассказывать людям, сколько они переплачивают
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке вряд ли удастся потушить до конца лета
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные действия нескольких ведомств и добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Об этом заявил эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин.
Анатолий Вассерман: «Лесные пожары существовали задолго до появления человечества. Более того, иногда они разгораются там, где отродясь не ступала нога человека. Но еще в имперское время у нас существовала система лесоохраны. Она развивалась и в советское время, но была уничтожена современными «эффективными менеджерами», которые утверждают, что иногда стоимость тушения пожара оказывается выше стоимости леса на сгоревшем участке. Так что, нужно не просто жать милости от природы, а возвращать эту систему и возвращать лесной кодекс в разумное состояние, удаляя все, что с ним сделали либералы», - заявил НСН Анатолий Вассерман.
Выдачу кредитов россиянам младше 25 лет могут ограничить
Выдачу кредитов россиянам младше 25 лет могут ограничить. С таким предложением выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился с ним к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Анатолий Вассерман: «Я не уверен, что человек в 26 лет смотрит на мир разумней, чем в 24. Так что я бы не ограничивал выдачу кредитов, а сопровождал бы каждый кредит подробной информацией о том, сколько придется переплатить. Более того, я бы вменил это в обязанность самим кредиторам», - предложил он, общаясь с НСН.
89% россиян подвержены стрессам на работе
89% россиян подвержены стрессам на работе. Отмечается, что для 24% опрошенных главные причины стресса на работе – это авральный режим, боязнь ошибки, поведение клиентов.
Анатолий Вассерман: «К сожалению, те способы организации работы, которые защищают от стресса, у нас велено считать пережитками «совка» и всячески искоренять. Ну, надеюсь, что те, кто особенно преуспел в этом искоренении, разорятся достаточно быстро, чтобы показать другим: так жить нельзя», - отметил Анатолий Вассерман в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
- Площадь пожара на военном складе под Ачинском может вырасти
- Синица в клетке. Арестован блогер, призывавший убивать детей силовиков
- Смертельный взрыв после ДТП в Каире оказался терактом
- Число пострадавших от взрывов под Ачинском вновь увеличилось. В городе паника