Вассерман: Нужно не ограничивать выдачу кредитов, а рассказывать людям, сколько они переплачивают

Анатолий Вассерман: «Лесные пожары существовали задолго до появления человечества. Более того, иногда они разгораются там, где отродясь не ступала нога человека. Но еще в имперское время у нас существовала система лесоохраны. Она развивалась и в советское время, но была уничтожена современными «эффективными менеджерами», которые утверждают, что иногда стоимость тушения пожара оказывается выше стоимости леса на сгоревшем участке. Так что, нужно не просто жать милости от природы, а возвращать эту систему и возвращать лесной кодекс в разумное состояние, удаляя все, что с ним сделали либералы», - заявил НСН Анатолий Вассерман.

