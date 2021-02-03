Вассерман назвал общего врага России и Белоруссии

Анатолий Вассерман: «На мой взгляд, причина в обоих случаях одна и та же – внешнее давление, нацеленное на свержение законной и поддерживаемой народом власти. А то, что для этого выбраны разные поводы, уже техническая мелочь. Враг у Российской Федерации и Белоруссии один и тот же, с одними и теми же целями», – сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман.

