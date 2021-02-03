Вассерман назвал общего врага России и Белоруссии
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Песков призвал не сравнивать протесты в Москве и Минске
У протестов в России и Белоруссии разные причины, а потому не стоит проводить параллели, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Анатолий Вассерман: «На мой взгляд, причина в обоих случаях одна и та же – внешнее давление, нацеленное на свержение законной и поддерживаемой народом власти. А то, что для этого выбраны разные поводы, уже техническая мелочь. Враг у Российской Федерации и Белоруссии один и тот же, с одними и теми же целями», – сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман.
СМИ: Серебренников покинет пост худрука «Гоголь-центра»
Департамент культуры Москвы решил не продлевать заканчивающийся в конце февраля контракт с Кириллом Серебренниковым на посту худрука «Гоголь-центра». Об этом пишем ТАСС, ссылаясь на собственные источники.
Анатолий Вассерман: «Хорошо, но мало. Лично я бы привлек Серебренникова к суду за убийство, за убийство театра имени Гоголя, конечно, по московским меркам далеко не лучшего, но по среднероссийским очень серьезного. И за создание на его месте низкопробного стриптиз-бара», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Россияне рассказали о своем отношении к мату
Каждый пятый россиянин уверен, что ненормативная лексика обогащает русский язык. В то же время, 40 процентов россиян поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Об этом пишет сервис «Работа.ру».
Анатолий Вассерман: «Мат – это выражение крайних эмоций в крайней форме. Если матом не ругаться, а разговаривать, это приведет только к обесцениванию человеческих эмоций и к тому, что для выражения действительно сильных чувств просто не останется возможностей. Я бы не запрещал мат, но очень сурово карал бы за мат, не вызванный крайней необходимостью», – поделился своим мнением в интервью НСН Анатолий Вассерман.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- В РФПИ назвали сроки одобрения к применению в ЕС вакцины «Спутник V»
- В ВОЗ призвали соблюдать меры профилактики после снятия ограничений по COVID-19
- Посёлок в Донбассе переименуют в Нью-Йорк
- Захарова прокомментировала намерение Борреля посетить Навального
- В Китае обнаружили коронавирус на упаковках мяса птицы из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru