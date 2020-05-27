Трунову понравился иск экс-главы Чувашии против Путина
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Экс-глава Чувашии решил обжаловать решение Путина о своей отставке
Экс-глава Чувашии подал иск против решения Владимира Путина о своей отставке. Ранее Михаил Игнатьев, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами. Также бывший глава республики призывал «мочить» журналистов.
Игорь Трунов: «Я считаю эту новость очень важной не с позиции того, кто и что сделал, а с позиции важности верховенства права. Губернаторов все-таки выбирает население, и когда их увольняют, это бывает достаточно часто, никто не использует конституционного права для судебного справедливого решения. Вот этот вопрос верховенства права и возможности обжаловать любое решение в нашей стране, это, конечно, очень важный момент. Поэтому вне зависимости от того, какое будет решение, сам принцип обращения важен», – прокомментировал Игорь Трунов в интервью НСН.
Минпромторг не будет обязывать аптеки иметь в продаже маски
Минпромторг РФ не будет обязывать аптечные сети иметь в продаже маски, поскольку такой необходимости больше нет, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью газете «Коммерсантъ».
Игорь Трунов: «Аптеки – это в основном частный бизнес. И в условиях рынка у государства мало инструментов для принуждения, так что это правильное решение. Но мы имеем отдельную проблему – ношение масок обязательно. И маски действуют в течение трех часов, дальше их нужно менять, поэтому социально-незащищенные граждане попадают в ловушку, а значит, они не обеспечиваются предметами жизненной необходимости. Поэтому, конечно, для таких граждан маски должны быть бесплатными», – отметил он в эфире НСН.
Половина россиян с пользой провели время на самоизоляции - опрос
Около половины (53%) россиян считают, что продуктивно проводят время на самоизоляции. Почти треть (29%) респондентов признались, что не могут себя заставить что-либо делать в этот период. Об этом пишут «Новости. Mail.ru».
Игорь Трунов: «Я считаю, что на телевидении, на радио, в средствах массовой информации должны быть программы, обучение по использованию новых технологий. И та треть, которая скучает и не может себя заставить что-то сделать в этот период, скорее всего, не может найти способы использования информационного пространства, где сейчас есть все и на любой вкус. И основная масса бесплатна и полезна», – подытожил в разговоре с НСН Игорь Трунов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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