Трунову понравился иск экс-главы Чувашии против Путина

Игорь Трунов: «Я считаю эту новость очень важной не с позиции того, кто и что сделал, а с позиции важности верховенства права. Губернаторов все-таки выбирает население, и когда их увольняют, это бывает достаточно часто, никто не использует конституционного права для судебного справедливого решения. Вот этот вопрос верховенства права и возможности обжаловать любое решение в нашей стране, это, конечно, очень важный момент. Поэтому вне зависимости от того, какое будет решение, сам принцип обращения важен», – прокомментировал Игорь Трунов в интервью НСН.

