Трунов: Штрафы за нарушение ПДД скоро могут превысить доход от нефтегазового сектора

Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. 

Игорь Трунов: «Никто в мире не отменял международный принцип медицинской этики и медицинского права: информированное, добровольное согласие на медицинское вмешательство. Вакцинирование все-таки вопрос личного выбора, и широко бить по площадям, по транспорту, по торговым сетям, конечно нельзя. И тогда остается один принцип, который работает во всем мире: либо у тебя есть QR-код и ты вакцинировался, либо ты переболел и у тебя высокий титр антител, либо ты делаешь ПЦР-тест. Вот то принцип, который работает во всем мире и он общепризнан», - сказал адвокат. 

2

Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников

"Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление?" — отметил специалист и добавил, что помимо уголовной ответственности такого врача необходимо лишить доступа к профессии. 

Игорь Трунов: «Это, конечно, вопрос актуальный и серьезный, но решать его нужно поэтапно, не рубить с плеча. Сегодня медика за отказ вакцинироваться нельзя уволить, можно только отстранить от работы. Может в начале имеет смысл внести поправки в Трудовой кодекс, а не уголовную ответственность?» - предложил собеседник НСН. 

3

Водителей предложили лишать прав за нечитаемый номер

За управление автомобилем с нечитаемым, грязным номером, водитель может лишиться прав на три года, если это будет не первый случай нарушения дорожных правил в течение года.

Игорь Трунов: «Сегодня это правонарушение карается штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев. С одной стороны, ужесточение - это верное решение, ведь нечитаемый номер позволяет уйти от ответственности в случаях нарушения ПДД. Но я думаю, что основной стимул ужесточения - это неуплата за парковку. Также предлагается увеличение штрафа за три грубых нарушения ПДД в течение года до 40 тысяч рублей. Суммы штрафов растут, автоматические камеры организуют денежный достаточно мутный поток, растущий в объеме, и уже претендующий на обгон нефтегазового сектора при таких темпах изменений в административный кодекс», - отметил он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Авторские НовостиУголовное НаказаниеВакцинаШтрафы Гибдд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости