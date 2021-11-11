Трунов: Штрафы за нарушение ПДД скоро могут превысить доход от нефтегазового сектора
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте
Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов.
Игорь Трунов: «Никто в мире не отменял международный принцип медицинской этики и медицинского права: информированное, добровольное согласие на медицинское вмешательство. Вакцинирование все-таки вопрос личного выбора, и широко бить по площадям, по транспорту, по торговым сетям, конечно нельзя. И тогда остается один принцип, который работает во всем мире: либо у тебя есть QR-код и ты вакцинировался, либо ты переболел и у тебя высокий титр антител, либо ты делаешь ПЦР-тест. Вот то принцип, который работает во всем мире и он общепризнан», - сказал адвокат.
Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников
"Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление?" — отметил специалист и добавил, что помимо уголовной ответственности такого врача необходимо лишить доступа к профессии.
Игорь Трунов: «Это, конечно, вопрос актуальный и серьезный, но решать его нужно поэтапно, не рубить с плеча. Сегодня медика за отказ вакцинироваться нельзя уволить, можно только отстранить от работы. Может в начале имеет смысл внести поправки в Трудовой кодекс, а не уголовную ответственность?» - предложил собеседник НСН.
Водителей предложили лишать прав за нечитаемый номер
За управление автомобилем с нечитаемым, грязным номером, водитель может лишиться прав на три года, если это будет не первый случай нарушения дорожных правил в течение года.
Игорь Трунов: «Сегодня это правонарушение карается штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев. С одной стороны, ужесточение - это верное решение, ведь нечитаемый номер позволяет уйти от ответственности в случаях нарушения ПДД. Но я думаю, что основной стимул ужесточения - это неуплата за парковку. Также предлагается увеличение штрафа за три грубых нарушения ПДД в течение года до 40 тысяч рублей. Суммы штрафов растут, автоматические камеры организуют денежный достаточно мутный поток, растущий в объеме, и уже претендующий на обгон нефтегазового сектора при таких темпах изменений в административный кодекс», - отметил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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