Трунов: Штрафы за нарушение ПДД скоро могут превысить доход от нефтегазового сектора

Игорь Трунов: «Никто в мире не отменял международный принцип медицинской этики и медицинского права: информированное, добровольное согласие на медицинское вмешательство. Вакцинирование все-таки вопрос личного выбора, и широко бить по площадям, по транспорту, по торговым сетям, конечно нельзя. И тогда остается один принцип, который работает во всем мире: либо у тебя есть QR-код и ты вакцинировался, либо ты переболел и у тебя высокий титр антител, либо ты делаешь ПЦР-тест. Вот то принцип, который работает во всем мире и он общепризнан», - сказал адвокат.

