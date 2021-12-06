Трунов назвал реальную стоимость человеческой жизни в России

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Штрафы за остекленные балконы существовали и раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность за это будут нести не только жильцы, но юрлица-собственники. С указанного срока в стране начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление. В ведомстве отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований.

