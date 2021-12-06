Трунов назвал реальную стоимость человеческой жизни в России
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
Отечественную однокомпонентную вакцину разрешено применять в качестве самостоятельного препарата и бустера.
Игорь Трунов: «Аргентина одной из первых стран в мире признала российскую вакцину. «Спутник Лайт» - это первый компонент «Спутника V» и применяется как самостоятельная вакцина, эффективность которой составляет 70%. Сейчас вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 56 странах, общее население которых превышает полтора миллиарда человек. Последней страной, признавшей отечественную вакцину, стал Вьетнам», - рассказал собеседник НСН.
Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов
Штрафы за остекленные балконы существовали и раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность за это будут нести не только жильцы, но юрлица-собственники. С указанного срока в стране начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление. В ведомстве отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований.
Игорь Трунов: «К общедомовому имуществу относятся только балконные плиты. Но внешний вид дома, в том числе и остекление регулируется муниципально-правовыми актами и региональными законами. На тех владельцев, которые застеклили и переоборудовали балкон до марта 2022 года, эти нормы не распространяются, так как закон не имеет обратной силы», - пояснил адвокат Радиоточке НСН.
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана. Ранее сообщалось, что от предприятия семьи погибших получат выплаты в размере 2 миллионов рублей на семью плюс 1 миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении погибшего, детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Также совладельцами предприятия Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным было принято решение полностью погасить все кредиты семьям погибших.
Игорь Трунов: «Жизнь человека в случае его гибели оценивается в незначительную сумму 2 млн и 25 тысяч рублей погребальных. А это не дисциплинирует нарушителей и не заставляет вкладываться безопасность. Финансовый университет при правительстве РФ научно рассчитал, что полная стоимость человеческой жизни сегодня равна 46 млн 900 тысяч рублей. Если бы владельцы предприятий в случае гибели их сотрудников платили в полной мере, аварий было бы значительно меньше», - отметил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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