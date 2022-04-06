Трунов напомнил, что есть и уголовная ответственность за торговлю валютой с рук

Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Операторов обяжут информировать об утечках персональных данных.

Группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Изменения предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. 

Игорь Трунов: «Конечно, время свободной торговли персональными базами данных на рынке «Горбушка» подходит к концу. Но прецеденты есть и их немало, к примеру, административная ответственность за невыполнение оператором и неисполнение обязанностей по сохранению персональных данных незначительное - от 700 рублей до 2000 рублей. Взыскать возмещение вреда - отдельная трудноисполнимая задача. И уже есть предложение параллельно с госконтролем о введении института омбудсмена в сфере защиты персональных данных. Законопроект, конечно, важный, нужный, но далеко не последний», - рассказал адвокат. 

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Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ

"По решению конкурсной комиссии Минцифры, государственную поддержку в объеме 95 миллионов рублей получат 95 федеральных газет и журналов. Субсидии в размере 405,5 миллиона рублей будут направлены 784 региональным печатным изданиям", - говорится в сообщении.

Игорь Трунов: «Планету захватили гаджеты. Найти человека, у которого не было бы смартфона или ноутбука, очень сложно. Читать газету становится непонятным пережитком и ударом по экологии, потому что газеты делают из деревьев, которые нещадно вырубают. Выделение по миллиону рублей по господдержке и 500 тысяч субсидий звучит громко, но такая микроскопическая сумма вряд ли поможет медленно тонущему кораблю отмирающих технологий», - выразил мнение собеседник. 

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В ФНС напомнили об ответственности за продажу валюты с рук

Федеральная налоговая служба напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, минуя уполномоченные банки, является административным правонарушением. В частности, штраф за это для граждан, предпринимателей и юридических лиц может составлять от 75% до 100% процентов суммы такого обмена. А для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Игорь Трунов: «Административный кодекс предусматривает наказание за нарушения при продаже иностранной валюты. И контроль за соблюдением валютного законодательства, в целом входит в компетенцию ФНС. Но российское законодательство подразумевает не только административную ответственность, а также существует и уголовная ответственность и судебная практика по подобным правонарушениям за незаконную торговлю валютой», - пояснил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
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