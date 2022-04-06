Трунов напомнил, что есть и уголовная ответственность за торговлю валютой с рук

Игорь Трунов: «Конечно, время свободной торговли персональными базами данных на рынке «Горбушка» подходит к концу. Но прецеденты есть и их немало, к примеру, административная ответственность за невыполнение оператором и неисполнение обязанностей по сохранению персональных данных незначительное - от 700 рублей до 2000 рублей. Взыскать возмещение вреда - отдельная трудноисполнимая задача. И уже есть предложение параллельно с госконтролем о введении института омбудсмена в сфере защиты персональных данных. Законопроект, конечно, важный, нужный, но далеко не последний», - рассказал адвокат.

