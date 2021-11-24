Ткаченко: Цензура – двигатель прогресса

Владимир Ткаченко: «Главные мошенники сейчас – это кибермошенники, и они не дремлют! Надо быть готовым к их атакам всегда. Особенно к телефонному мошенничеству. Мне тоже постоянно они звонят, и после того, как они представляются вымышленным именем, и начинают меня разводить на «бабки», первое, что я им говорю «вечер в хату!». После этого они сразу кладут трубку», - подсказал артист.