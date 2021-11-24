Ткаченко: Цензура – двигатель прогресса
Участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Пожилых нижегородцев не будут наказывать за отказ от вакцинации
Жителей Нижегородской области старше 60 лет, не желающих вакцинироваться от коронавируса, наказывать не будут, заявила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.
Владимир Ткаченко: «Очевидно, что кому-то хочется вакцинироваться, кому-то нет. Насильно мил не будешь. И слава Богу, в России нет «прививочного фашизма», хотя уже без прививки и QR-кода никуда не пойдешь и на сцену не выйдешь. К счастью это или к сожалению - пока непонятно, но новая реальность такова», - сказал артист.
В Роскомнадзоре рассказали о фактах цензуры российских СМИ
Роскомнадзор с 2020 года выявил полсотни случаев цензуры информации отечественных СМИ на иностранных интернет-площадках.
Владимир Ткаченко: «Я убежден в том, что "цензура – это хорошо" по двум причинам. Первое, цензура действительно отделяет какие-то действительно ужасные вещи, которые могут быть не только в СМИ, во-вторых, цензура всегда является, на мой взгляд, двигателем прогресса. Чем жестче цензура, тем круче получаются нецензурированные вещи. Момент сопротивления в культуре и в обществе всегда очень важен. Я убежден чем выше цензура, тем сильнее культурное сопротивление», - поделился мнением музыкант.
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями.
Владимир Ткаченко: «Начинание прекрасное! Единственное, что смущает, что это единый центр, потому что единых центров много, а трудный подросток в своей индивидуальности неповторим. И мне кажется, это тонкая ювелирная вещь – работать с трудными подростками», - отметил собеседник НСН.
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты "Яндекс" уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в материалах Общероссийского народного фронта.
Владимир Ткаченко: «Главные мошенники сейчас – это кибермошенники, и они не дремлют! Надо быть готовым к их атакам всегда. Особенно к телефонному мошенничеству. Мне тоже постоянно они звонят, и после того, как они представляются вымышленным именем, и начинают меня разводить на «бабки», первое, что я им говорю «вечер в хату!». После этого они сразу кладут трубку», - подсказал артист.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru