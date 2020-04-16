Ткаченко - Медведеву: На Бога надейся, а сам не плошай

Владимир Ткаченко: «Дмитрий Анатольевич, ну как так можно, а? На Бога надейся, а сам не плошай. Ну что это такое, это же не слова государственного мужа. Знает только Бог, нам татарам все равно, мое дело маленькое, моя хата с краю, ничего не знаю. Нельзя так. Хотя бы надо добавлять – знает только Бог и Путин. Тогда бы уже как-то отпустило, в конце концов», – говорит Владимир Ткаченко в эфире НСН.

