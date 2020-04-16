Ткаченко - Медведеву: На Бога надейся, а сам не плошай
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Медведев: Сроки окончания пандемии знает только Бог
Сроки окончания пандемии коронавируса известны только Богу. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания с представителями бизнеса.
Владимир Ткаченко: «Дмитрий Анатольевич, ну как так можно, а? На Бога надейся, а сам не плошай. Ну что это такое, это же не слова государственного мужа. Знает только Бог, нам татарам все равно, мое дело маленькое, моя хата с краю, ничего не знаю. Нельзя так. Хотя бы надо добавлять – знает только Бог и Путин. Тогда бы уже как-то отпустило, в конце концов», – говорит Владимир Ткаченко в эфире НСН.
Большинство россиян доверяют официальной информации о коронавирусе
Более 80 процентов россиян доверяют официальным источникам информации о коронавирусе. Таковы результаты опроса на сайте стопкоронавирус.рф. Кроме того, почти такое же количество респондентов полностью или частично поддерживают меры властей по профилактике распространения вируса.
Владимир Ткаченко: «Что касается самого карантина, к этому я отношусь спокойно, поддерживаю российские власти в отношении ограничительных мер. Я неоднократно беседовал со знакомыми докторами разных специальностей, там единого действительно мнения нет. Но они сходятся во мнении, что это вирус искусственного происхождения, то есть ручного, человеческого, что он многокомпонентный. Поэтому все сложно и непонятно. Даже если мы преодолеем сейчас пандемию, все пойдет на спад, некоторые эксперты ждут второй волны коронавируса в ноябре-декабре», – рассказывает он НСН.
Треть россиян признались в снижении своей работоспособности на «удаленке»
Каждый третий россиянин стал менее эффективно работать на «удалёнке». При этом 5 процентов опрошенных подчеркнули, что им с трудом удаётся организовать рабочий процесс. Об этом сообщает сервис Работа.ру.
Владимир Ткаченко: «Это, в общем-то, и не удивительно. Потому что работа есть работа, дом есть дом. Здесь разные степени ответственности, доля дисциплины. Мало того, даже люди, которые сидят дома и ищут новое хобби, думают, выучить английский или немецкий язык, освоить фотошоп, у них это получается не очень хорошо, потому что ничто этому не способствует. Был бы оптимизм, было бы и новое хобби. Вообще, привычки в это время надо менять. Избавляться от старых, приобретать новые по возможности», – советует слушателям НСН Владимир Ткаченко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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