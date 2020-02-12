Сурганова об интернет-зависимости и быстрой езде
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Врачи станцевали для больных коронавирусом
В городе Ухань в одном из госпиталей медики станцевали для больных коронавирусом. Так врачи решили поднять настроение пациентам. Тем временем, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44 тысячи человек, более одной тысячи умерли, выздоровели почти 5 тысяч человек.
Светлана Сурганова: «Я думаю, что все коронавирусы, увидев это, упали в обморок, тут же покинули все организмы пострадавших. Браво медикам!» – говорит Светлана Сурганова в беседе с НСН.
В ГИБДД назвали самое популярное нарушение у водителей
В ГИБДД назвали самое частое нарушение среди автолюбителей. Им оказалось превышение скорости.
Светлана Сурганова: «На мой взгляд, это самое ожидаемое. Какой русский не любит быстрой езды?! Однако, держите себя в руках, а ногу, на тормозах», – советует она слушателям НСН.
Россияне вошли в топ-15 зависимых от интернета наций
Это следует из отчета, который подготовила компания We Are Social. Аналитики считают, что в этом году люди проведут в интернете в среднем около 100 дней каждый. Россияне замыкают топ-15 по затраченным часам и в среднем проводят в онлайне по 7 часов 17 минут.
Светлана Сурганова: «Любая зависимость мне, как человеку с медицинским образованием, претит. Господа, дамы, избавляйтесь от курения, от наркотиков и от интернет-зависимости в том числе. Будьте свободны», – отмечает музыкант для НСН.
Бесконтактная оплата товаров влияет на размер чека
Бесконтактная оплата покупок увеличивает средний чек на онлайн-площадках примерно в пять раз. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс. Касса».
Светлана Сурганова: «Да, когда не чувствуешь деньги, они улетают в разы быстрее. А когда бумажки у тебя в буквальном смысле хрустят в руках, ты, конечно, себе чаще и больше отдаешь отчет. Контролируйте!» – комментирует она для НСН.
«Оскар» собрал рекордно малое количество зрителей
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам. Церемонию посмотрели всего 23 миллиона человек.
Светлана Сурганова: «23 миллиона человек в рамках всего человечества, это, конечно, цифра мизерная. Значит надо организаторам премии что-то менять», – рассуждает она вместе с НСН.
Светлана Сурганова представила автобиографическую книгу «Все сначала!»
В основу книги легли дневниковые записи музыканта.
Светлана Сурганова: «Я думаю, это самая правдивая, самая честная, самая откровенная и самая добрая книга в этом жанре. Конечно, те дневниковые записи, которые вошли в книгу, они отредактированы. Но сам посыл, само настроение мне показались важными. Мало кто пишет автобиографию, находясь в здравом рассудке, и находясь еще по эту сторону света, а не по ту. Я подумала, если мне интересна личность, если мне интерес актер или музыкант, что бы я хотела о нем узнать. Мне бы, конечно, самой хотелось узнать, из чего он состоит, что его питало, из чего он вырос. Кому интересна моя персона, я думаю, сама книга тоже будет интересна. Я как раз попыталась создать такую антологию собственной души», – делится Светлана Сурганова в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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