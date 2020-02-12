Сурганова об интернет-зависимости и быстрой езде

Светлана Сурганова: «Я думаю, это самая правдивая, самая честная, самая откровенная и самая добрая книга в этом жанре. Конечно, те дневниковые записи, которые вошли в книгу, они отредактированы. Но сам посыл, само настроение мне показались важными. Мало кто пишет автобиографию, находясь в здравом рассудке, и находясь еще по эту сторону света, а не по ту. Я подумала, если мне интересна личность, если мне интерес актер или музыкант, что бы я хотела о нем узнать. Мне бы, конечно, самой хотелось узнать, из чего он состоит, что его питало, из чего он вырос. Кому интересна моя персона, я думаю, сама книга тоже будет интересна. Я как раз попыталась создать такую антологию собственной души», – делится Светлана Сурганова в интервью НСН.



