Ступников посоветовал Бузовой научиться «добротно» подавать свои песни

Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.

1

Состоялась премьера видео на песню группы «Ундервуд» «Дым»

Новинка представляет собой шараду, в которой музыканты предлагают отгадать фамилии десяти реальных погибших российских поэтов, начиная с Александра Пушкина.

Денис Ступников: «Печально, но глубокие, умные песни, такие как, например, пишет группа «Ундервуд», сейчас особо никому не нужны. И чтобы заинтересовать слушателей, приходится придумывать какой-то интерактив дополнительный. В данном случае это ребус, шарада. Нужно сказать, что не такая уж сложная задача, потому что подсказочки были даны в клипе. Но 3 минуты увлекательного квеста вам обеспечены», - сказал критик.

2

Ольга Бузова выпустила в свет композицию «Baby Tonight»

Это ремейк одноименного хита Лады Дэнс, известного также под названием «Девочка-ночь». По словам Бузовой, она решила вернуть этот легендарный трек в чарты, возродив его в новом формате

Денис Ступников: «Кому как, но лично для меня существует только одна креативная версия - «Baby Tonight» в исполнении Кирилла Немоляева с остроумными вкраплениями «Девочкой своей ты меня назови» Валерии. Что касается Ольги Бузовой, то, на мой взгляд, она нарушила этой кавер-версией непреложный закон любого уважающего себя артиста: сначала научись добротно подавать свои песни, а потом берись за чужие», - оценил журналист. 

3

Музыканты Centr назвали истинную причину распада группы

По словам одного из участников коллектива Птахи, распад группы случился из-за бывшей жены Гуфа, которая проявила интерес к Птахе. 

Денис Ступников: «Смех смехом, но древняя народная мудрость о том, что в распаде большинства групп виноваты женщины, в данном случае правдива. Ситуация оказалась действительно дурацкая, но безвыходная, поэтому из-за каких-то недопониманий и притязаний мы лишились неплохой группы», - отметил собеседник. 

4

Отечественные эстрадные исполнители решили создать Российскую музыкальную ассоциацию

Она должна объединить всех артистов, кто выступает против отмены русской культуры. Такое заявление сделал Николай Басков.

Денис Ступников: «Намерения, конечно, благие, но мы все знаем, чем такие вещи могут заканчиваться. Дело в том, что артисты это не менеджеры, поэтому они не могут априори просчитать все коммерческие, и репетиционные, коммерческие риски, которые может повлечь за собой создание такой Ассоциации», - предположил он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: социальная сеть ВКонтакте
ТЕГИ:Авторские НовостиНиколай БасковОльга Бузова
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