Ступников посоветовал Бузовой научиться «добротно» подавать свои песни

Денис Ступников: «Намерения, конечно, благие, но мы все знаем, чем такие вещи могут заканчиваться. Дело в том, что артисты это не менеджеры, поэтому они не могут априори просчитать все коммерческие, и репетиционные, коммерческие риски, которые может повлечь за собой создание такой Ассоциации», - предположил он.

