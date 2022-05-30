Шнейдеров: Нас ждет трэш-хоррор о Винни Пухе
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
В Великобритании сняли хоррор по мотивам книги о Винни Пухе
Риз Уотерфилд создал хоррор по мотивам книги Алана Милна о знаменитом медвежонке. Лента называется "Винни-Пух: кровь и мед". По словам режиссера, картину сняли в Великобритании всего за десять дней. Постановщик не стал раскрывать бюджет, но предупредил, что зрители "не должны ожидать, что это будет фильм голливудского уровня".
Давид Шнейдеров: «На самом деле, как писал Данил Хармс, такая сказка уже есть. И впервые ужастик о Винни Пухе спела группа «Мангол Шоудан» со словами «как Пяточек завалил Винни Пуха». Лента Риз Уотерфилда называется "Винни-Пух: кровь и мед". Картину сняли Великобритании всего за 10 дней. Постановщик не стал раскрывать бюджет, но предупредил, что зрители не должны ожидать, что это будет кино голливудского уровня. В общем, по моему предсказанию, нас ждёт ещё тот трэш-хорор, но на любую картину найдётся поклонники», - сказал критик.
Хабенский высказался о ситуации, в которой находится российское кино
"Ситуация, естественно, мягко говоря, для нашего кинематографа не самая лучшая, это нужно понимать. Я сейчас о технической стороне говорю, потому что мы во многом зависим от камер, носителей, приборов, шнуров, кабелей, монтажных программ, которыми пользуемся", — сказал Хабенский. По его мнению, сейчас необходимо рассказывать истории о людях, а не делать упор на компьютерную графику.
Давид Шнейдеров: «Хабенский высказался о ситуации, в которой находится российское кино. Опять же, такая сказка уже есть. В фильме «Изображая жертву» Кирилла Серебряникова герой Федора Бандарчука говорит: «Русское кино находится в полной …опе». Хабенский практический перефразировал, отметив, что «необходимо рассказывать истории о людях, а не делать упор на компьютерную графику». Ну, можно подумать, что у нас снимали сплошные «Звёздные войны» да «Властелина колец»», - сыронизировал он.
В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат".
Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о Кавказской войне и истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника.
Давид Шнейдеров: «Это любопытная картина. В ней рассказывается о кавказкой войне и истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника. Я спросил, почему не назвали картину «Заложник», а оставили слово «Аманат». Создатели фильма планируют широкий прокат, в том числе в Дагестане. Поэтому было решено оставить дагестанское слово "аманат"», - пояснил собеседник.
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