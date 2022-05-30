Шнейдеров: Нас ждет трэш-хоррор о Винни Пухе

Давид Шнейдеров: «На самом деле, как писал Данил Хармс, такая сказка уже есть. И впервые ужастик о Винни Пухе спела группа «Мангол Шоудан» со словами «как Пяточек завалил Винни Пуха». Лента Риз Уотерфилда называется "Винни-Пух: кровь и мед". Картину сняли Великобритании всего за 10 дней. Постановщик не стал раскрывать бюджет, но предупредил, что зрители не должны ожидать, что это будет кино голливудского уровня. В общем, по моему предсказанию, нас ждёт ещё тот трэш-хорор, но на любую картину найдётся поклонники», - сказал критик.

