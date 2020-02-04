Шахназаров: Доверие украинцев к Зеленскому наводит на грустные мысли
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минздрав России готовится к распространению коронавируса
Самолет Воздушно-космических сил России вылетел за россиянами в Ухань. Тем временем, Минздрав России готовится к массовому распространению коронавируса.
Карен Шахназаров: «Если не считать этой новости, то, честно говоря, кажется, что больше ничего в мире не происходит. Комментировать историю с коронавирусом не очень мне престало, поскольку я не врач, не специалист. Надеюсь, что эпидемия закончится не такими уж большими потерями», – отмечает Карен Шахназаров в эфире НСН.
В США стартовала предвыборная кампания
В США начались предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, которые пройдут 3 ноября.
Карен Шахназаров: «Пребывание Трампа на посту президента в течение этих четырех лет открыло для нас очень интересную особенность в американской политической системе. Выяснилось, что, собственно, президент по большому счету мало что значит в Америке. Трамп был настолько зажат финансовой олигархией, военно-промышленным комплексом, системой разведок Штатов, что фактически ничем не руководил и ничего не предпринимал. Как бы не закончились эти выборы, это имеет для нас значение, посмотрим, что случится третьего ноября», – комментирует он в беседе с НСН.
Толстой считает, что законопроект о профилактике домашнего насилия нацелен на раскол семьи
Вице-спикер Петр Толстой считает, что законопроект о профилактике домашнего насилия нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол.
Карен Шахназаров: «Семья – это дело тонкое. И, на мой взгляд, государству совершенно необязательно вмешиваться в эти сложные взаимоотношения людей, в которых они сами порой с трудом разбираются, а с помощью государственных законопроектов этого делать точно не надо. То, что касается возможного, к сожалению, насилия, все решается с помощью Уголовного кодекса», – говорит он специально для НСН.
Зеленский пользуется доверием у 59% украинцев
Рейтинг доверия украинцев своему президенту Владимиру Зеленскому составил 59 процентов, что делает его единственным политиком Украины с положительным балансом данного показателя, согласно опросу Социологической группы «Рейтинг».
Карен Шахназаров: «Это наводит на грустные размышления. Мне казалось, что его последнее заявление по поводу Великой Отечественной войны должны были бы вызвать какую-то более ясную реакцию со стороны уже независимой страны, которая внесла большой вклад в разгром нацизма. То, что почти 60% все равно поддерживают господина Зеленского, то это, честно говоря, для меня не очень хороший показатель нравственного состояния, в котором, видимо, находится большая часть граждан Украины», – подытоживает в интервью НСН Карен Шахназаров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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