Шахназаров: Доверие украинцев к Зеленскому наводит на грустные мысли

Карен Шахназаров: «Пребывание Трампа на посту президента в течение этих четырех лет открыло для нас очень интересную особенность в американской политической системе. Выяснилось, что, собственно, президент по большому счету мало что значит в Америке. Трамп был настолько зажат финансовой олигархией, военно-промышленным комплексом, системой разведок Штатов, что фактически ничем не руководил и ничего не предпринимал. Как бы не закончились эти выборы, это имеет для нас значение, посмотрим, что случится третьего ноября», – комментирует он в беседе с НСН.

