Сафронов оценил картины искусственного интеллекта
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Строительным специальностям предрекли исчезновение
Внедрение новых технологий грозит строителям сменой профиля. Без работы в будущем могут остаться сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры, пишут «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.
Никас Сафронов : «Я думаю, что это не совсем так. Когда возникло кино, думали, что театра не будет. Но и театр работает, и кино работает. Поэтому все равно будут и эти люди востребованы. И художники нужны будут, и компьютерщики – всем хватит время, работы и места», – сказал Никас Сафронов в эфире НСН.
Залы кинотеатров теперь можно арендовать
Некоторые столичные кинотеатры начали осваивать новую сферу услуг. Теперь можно не только сходить посмотреть фильм, как обычно, по сообщения РГ, но и целиком арендовать зал с большим экраном для собственного досуга.
Никас Сафронов : «Во время пандемии люди пытаются выжить, и это нормально. А если ты работаешь и хочешь дальше продолжать заниматься тем, что тебе нравится, нужно использовать каждую возможность для этого. И если такая услуга востребована, то, пожалуйста, пусть арендуют весь зал и смотрят всей семьей. Это нормальная современная история, и она имеет право и место быть», – прокомментировал он для НСН.
Во Владивостоке открылась выставка картин искусственного интеллекта
Во Владивостоке открылась выставка картин, созданных искусственным интеллектом. Представлены не только готовые работы, но посетители экспозиции также могут увидеть, как создаются такие картины в реальном времени.
Никас Сафронов : «Это любопытно, интересно. Но все-таки когда человек чувствует вдохновение, видит природу, чувствует цвет, он создает произведение, от которого исходит энергетика. Поэтому я за «живые» картины, но такие эксперименты тоже интересны. Мир движется, развивается техника, и предлагаются разные вариации совершенно нового вида искусства», – отметил художник в разговоре с НСН.
Никас Сафронов отмечает юбилей
8 апреля свой день рождения отметит Никас Сафронов. Накануне 65-летия заслуженный художник России создал серию портретов выдающихся разведчиков.
Никас Сафронов : «Накануне своего 65-летия я создал серию портретов выдающихся разведчиков. Это и легендарный Абель Рудольф Иванович, и Алексей Михайлович Козлов, и Григурлевич Иосиф Ромуальдович. Когда я работал, я был восхищен и восторжен тем, что мне повезло ознакомиться, во-первых, с их жизнью, и потом их нарисовать и оставить в истории этой службы и нашей страны. Это огромное количество людей, которые привнесли в нашу страну безопасность. Я считаю, что каждый человек должен что-то привнести в этот мир, и желательно доброе, хорошее и патриотичное», – подытожил Никас Сафронов в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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