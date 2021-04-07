Сафронов оценил картины искусственного интеллекта

Никас Сафронов : «Накануне своего 65-летия я создал серию портретов выдающихся разведчиков. Это и легендарный Абель Рудольф Иванович, и Алексей Михайлович Козлов, и Григурлевич Иосиф Ромуальдович. Когда я работал, я был восхищен и восторжен тем, что мне повезло ознакомиться, во-первых, с их жизнью, и потом их нарисовать и оставить в истории этой службы и нашей страны. Это огромное количество людей, которые привнесли в нашу страну безопасность. Я считаю, что каждый человек должен что-то привнести в этот мир, и желательно доброе, хорошее и патриотичное», – подытожил Никас Сафронов в интервью НСН.

