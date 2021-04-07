Сафронов оценил картины искусственного интеллекта

Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Строительным специальностям предрекли исчезновение

Внедрение новых технологий грозит строителям сменой профиля. Без работы в будущем могут остаться сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры, пишут «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Никас Сафронов : «Я думаю, что это не совсем так. Когда возникло кино, думали, что театра не будет. Но и театр работает, и кино работает. Поэтому все равно будут и эти люди востребованы. И художники нужны будут, и компьютерщики – всем хватит время, работы и места», – сказал Никас Сафронов в эфире НСН.

2

Залы кинотеатров теперь можно арендовать

Некоторые столичные кинотеатры начали осваивать новую сферу услуг. Теперь можно не только сходить посмотреть фильм, как обычно, по сообщения РГ, но и целиком арендовать зал с большим экраном для собственного досуга.

Никас Сафронов : «Во время пандемии люди пытаются выжить, и это нормально. А если ты работаешь и хочешь дальше продолжать заниматься тем, что тебе нравится, нужно использовать каждую возможность для этого. И если такая услуга востребована, то, пожалуйста, пусть арендуют весь зал и смотрят всей семьей. Это нормальная современная история, и она имеет право и место быть», – прокомментировал он для НСН.

3

Во Владивостоке открылась выставка картин искусственного интеллекта

Во Владивостоке открылась выставка картин, созданных искусственным интеллектом. Представлены не только готовые работы, но посетители экспозиции также могут увидеть, как создаются такие картины в реальном времени.

Никас Сафронов : «Это любопытно, интересно. Но все-таки когда человек чувствует вдохновение, видит природу, чувствует цвет, он создает произведение, от которого исходит энергетика. Поэтому я за «живые» картины, но такие эксперименты тоже интересны. Мир движется, развивается техника, и предлагаются разные вариации совершенно нового вида искусства», – отметил художник в разговоре с НСН.

4

Никас Сафронов отмечает юбилей

8 апреля свой день рождения отметит Никас Сафронов. Накануне 65-летия заслуженный художник России создал серию портретов выдающихся разведчиков.

Никас Сафронов : «Накануне своего 65-летия я создал серию портретов выдающихся разведчиков. Это и легендарный Абель Рудольф Иванович, и Алексей Михайлович Козлов, и Григурлевич Иосиф Ромуальдович. Когда я работал, я был восхищен и восторжен тем, что мне повезло ознакомиться, во-первых, с их жизнью, и потом их нарисовать и оставить в истории этой службы и нашей страны. Это огромное количество людей, которые привнесли в нашу страну безопасность. Я считаю, что каждый человек должен что-то привнести в этот мир, и желательно доброе, хорошее и патриотичное», – подытожил Никас Сафронов в интервью НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: ukrworld.org
ТЕГИ:Авторские НовостиХудожникиНикас Сафронов
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