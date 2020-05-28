Рар: Европа ждет Байдена для налаживания отношений с США

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Меркель пожаловать на сложность отношений ЕС с США

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила сложность сотрудничества Евросоюза с США.

Александр Рар: «Действительно, отношения между Европейским Союзом и Америкой никогда за послевоенный период не были такими сложными. Мне вспоминается доктрина Брежнева во времена Холодной войны. Там Советский Союз не разрешал вести суверенную политику странам-сателлитам восточного блока. А теперь в Европе существует доктрина Трампа. Европейским странам не разрешается вести суверенную политику, Европа рассматривается как рынок для сбыта американских товаров, технологий, сжиженного газа. Европейцам не разрешают сближаться с Россией, с Китаем. Европа ждем Байдена в надежде на то, что тогда с Америкой опять все наладится, но это, конечно, иллюзия», – прокомментировал Александр Рар в эфире НСН.

2

Трамп признан самым популярным зарубежным политиком у россиян

Президент США Дональд Трамп является самым популярным зарубежным политиком у россиян. Об этом заявили в Фонде «Общественное мнение».

Александр Рар: «Честно говоря, мне трудно верится, что именно Трамп, который так грозно выступает, в том числе, и в адрес России и вообще всех и будоражит весь мир, является самым популярным западным политиком в России. Видимо другим западным лидерам россияне еще меньше доверяют. Но, в принципе, лично Трамп не является антироссийски настроенным политиком. Он уважает национальные интересы Российской Федерации, его личные встречи с Владимиром Путиным на большой встрече «двадцатки» проходили с полным уважением друг к другу, были очень содержательными. Просто американское так называемое «глубинное государство» в Америке не давало Трампу развить отношения с Россией и померить Соединенные Штаты с Российской Федерацией», – отметил он НСН.

3

Четверть россиян назвали пандемию выдумкой заинтересованных лиц

Четверть россиян называют коронавирус «выдумкой заинтересованных лиц», опасность которого преувеличена. Такие данные приводит Высшая школа экономики.

Александр Рар: «Если смотреть на то, что три месяца тому назад предсказывали, что чуть ли не четверть, а то и половина населения всех стран будет заражено коронавирусом, этого все же не состоялось. Поэтому многие считают, что нужно было больше сосредоточиться на решении экономических вопросов, нежели вопросов здравоохранения. Что было правильным, а что нет, покажет будущее», – сказал в интервью НСН Александр Рар. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Авторские НовостиПолитикаАлександр Рар
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