Рар: Европа ждет Байдена для налаживания отношений с США

Александр Рар: «Честно говоря, мне трудно верится, что именно Трамп, который так грозно выступает, в том числе, и в адрес России и вообще всех и будоражит весь мир, является самым популярным западным политиком в России. Видимо другим западным лидерам россияне еще меньше доверяют. Но, в принципе, лично Трамп не является антироссийски настроенным политиком. Он уважает национальные интересы Российской Федерации, его личные встречи с Владимиром Путиным на большой встрече «двадцатки» проходили с полным уважением друг к другу, были очень содержательными. Просто американское так называемое «глубинное государство» в Америке не давало Трампу развить отношения с Россией и померить Соединенные Штаты с Российской Федерацией», – отметил он НСН.

