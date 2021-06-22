Глава Росприроднадзора: «Нарушитель платит!» - должно стать нормой
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня
Российских водителей будут штрафовать за выброшенный из автомобиля мусор.
В этом случае предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта. Ловить нарушителей предлагается с помощью фотоловушек и камер.
Светлана Радионова : «Я считаю, что такая новелла давно созрела. Мы должны это делать, поскольку считается, что выбросить мусор из окна автомобиля, оставить его на обочине трассы, это норма. Все должны понимать, что места размещения контейнерных площадок выбраны не случайно. Все, что вы оставите на обочине дороги, выбросите из окна автомобиля, исходя из того, сколько нас сейчас на дорогах, превратится в мусор, который мы никогда не соберем», - отметила она.
В создание лесопожарного центра в Сибири вложат 5 млрд рублей.
Специалисты центра будут привлекаться для тушения лесных пожаров на территории края, Якутии, Иркутской области и Забайкалья.
Светлана Радионова : «Действительно создание такого лесопожарного центра - это давно назревший вопрос. На сегодняшний момент, государство выделяет из резервного фонда на это деньги. Мы все знаем о пожароопасной ситуации, мы видим сообщения о пожарах. И постоянно действующие пожарные подразделения, оснащенные техникой, профессиональными людьми, получающими достойную зарплату, рискующие своими жизнями, способны сберечь тысячи гектаров леса, наше с вами имущество и зачастую жизни людей», - добавила глава Росприроднадзора.
Средства от штрафа за разлив нефти на Таймыре пойдут на ликвидацию загрязнений в Арктике.
На полученные средства ликвидируют загрязнения не только "Норникелем", но и другими компаниями.
Светлана Радионова : «Все средства от многомиллиардного штрафа, заплаченного «Норильским Никелем», пойдут на экологические мероприятия не только в Таймыре, но и в других регионах. Сами компании должны не только ждать, когда им предоставят такие средства, но и ежедневно выполнять свою работу с отсутствием экологических нарушений. То, что озвучил наш президент: «Если ты загрязняешь – убери за собой» и «Нарушитель - платит», - это должно стать нормой», - заявила она.
Росприроднадзор запустил Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого» со множеством призов для участников
«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации эко-культуры среди молодёжи в возрасте от 7 до 16 лет.
Светлана Радионова : У нас продолжается прием заявок в премию, организованную Центром «Арктических инициатив» и Росприроднадзором «Экология – дело каждого». Если вы хотите поучаствовать в той премии, если тебе от 7 до 16 лет, если твоя семья, твой двор, твоя школа хочет поучаствовать в этой премии, получить множество призов, поехать в «Орленок» и стать участником большого концерта, который будет 25 ноября, ты можешь подать свою заявку на сайте экологияделокаждого.рф или прийти в любую социальную сеть, выбрать одну из 12 номинаций, рассказать, что в экологии тебя беспокоит, в каком мире ты хочешь жить, и как ты научишь взрослых быть честнее, добрее и экологичнее. Приходи к нам.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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