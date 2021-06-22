Глава Росприроднадзора: «Нарушитель платит!» - должно стать нормой

Светлана Радионова : У нас продолжается прием заявок в премию, организованную Центром «Арктических инициатив» и Росприроднадзором «Экология – дело каждого». Если вы хотите поучаствовать в той премии, если тебе от 7 до 16 лет, если твоя семья, твой двор, твоя школа хочет поучаствовать в этой премии, получить множество призов, поехать в «Орленок» и стать участником большого концерта, который будет 25 ноября, ты можешь подать свою заявку на сайте экологияделокаждого.рф или прийти в любую социальную сеть, выбрать одну из 12 номинаций, рассказать, что в экологии тебя беспокоит, в каком мире ты хочешь жить, и как ты научишь взрослых быть честнее, добрее и экологичнее. Приходи к нам.

