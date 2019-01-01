Пётр Шкуматов: Скоро в России начнут подделывать Ferrari и Lamborghini
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за непропуск скорой помощи
Госдума России приняла в окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за недопуск скорой помощи к пациентам.
Петр Шкуматов: Водителям, не пропустившим на дороге машину «скорой», грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение (прав) от 3-х месяцев до года. Сейчас за такие нарушения положен штраф до 500 рублей или лишение сроком до 3-х месяцев.
Госпрограммы льготного автокредитования не могут компенсировать рост цен на автомобили
Государственные программы льготного автокредитования не способны компенсировать рост цен на автомобили. Об этом сообщает «Автостат».
Петр Шкуматов: Российские граждане с беспрецедентно выросшими доходами почему-то отказываются покупать подорожавшие автомобили. В первом полугодии этого года российский авторынок упал, чем убедительно доказал, что дна на самом деле нет. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных марок составили на всю страну всего лишь 611 тысяч штук, что на целых 4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочется вспомнить риторический вопрос мальчика: «Папа, куда летят эти птицы?» Ответ на него вы сами сможете найти в пока еще глобальной сети интернет.
В Бразилии полиция накрыла нелегальное производство Ferrari и Lamborghini
На почве постоянного подорожания автомобилей рождается новый рынок. Мы привыкли к тому, что подделывают часы, телефоны. Но вы не поверите, что уже начали подделывать автомобили. В Бразилии полиция накрыла нелегальное производство поддельных машин брендов Ferrari и Lamborghini. Поддельные суперкары продавали по предварительному заказу через соцсети.
Петр Шкуматов: Уверен, что очень скоро что-то подобное появится и у нас в стране.
Госдума ввела ответственность за отсутствие техосмотра
Госдумой был принят очередной ужесточающий законопроект, вводящий ответственность за фиктивное прохождение техосмотра или его отсутствие.
Петр Шкуматов: Если у вас нет талончика, то будет взиматься штраф 2 тысячи рублей. А если вы оформили фиктивный талон, то заплатите от 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы, как это принято в последнее время, будут выписывать камеры.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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