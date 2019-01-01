Авторские новости

Пётр Шкуматов: Скоро в России начнут подделывать Ferrari и Lamborghini

17 июля22:00

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за непропуск скорой помощи

Госдума России приняла в окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за недопуск скорой помощи к пациентам. 

Петр Шкуматов: Водителям, не пропустившим на дороге машину «скорой», грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение (прав) от 3-х месяцев до года. Сейчас за такие нарушения положен штраф до 500 рублей или лишение сроком до 3-х месяцев. 

2

Госпрограммы льготного автокредитования не могут компенсировать рост цен на автомобили

Государственные программы льготного автокредитования не способны компенсировать рост цен на автомобили. Об этом сообщает «Автостат». 

Петр Шкуматов: Российские граждане с беспрецедентно выросшими доходами почему-то отказываются покупать подорожавшие автомобили. В первом полугодии этого года российский авторынок упал, чем убедительно доказал, что дна на самом деле нет. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных марок составили на всю страну всего лишь 611 тысяч штук, что на целых 4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочется вспомнить риторический вопрос мальчика: «Папа, куда летят эти птицы?» Ответ на него вы сами сможете найти в пока еще глобальной сети интернет. 

3

В Бразилии полиция накрыла нелегальное производство Ferrari и Lamborghini

На почве постоянного подорожания автомобилей рождается новый рынок. Мы привыкли к тому, что подделывают часы, телефоны. Но вы не поверите, что уже начали подделывать автомобили. В Бразилии полиция накрыла нелегальное производство поддельных машин брендов Ferrari и Lamborghini. Поддельные суперкары продавали по предварительному заказу через соцсети. 

Петр Шкуматов: Уверен, что очень скоро что-то подобное появится и у нас в стране. 

4

Госдума ввела ответственность за отсутствие техосмотра

Госдумой был принят очередной ужесточающий законопроект, вводящий ответственность за фиктивное прохождение техосмотра или его отсутствие.

Петр Шкуматов: Если у вас нет талончика, то будет взиматься штраф 2 тысячи рублей. А если вы оформили фиктивный талон, то заплатите от 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы, как это принято в последнее время, будут выписывать камеры.            

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:Пётр ШкуматовАвторские Новости