Пётр Шкуматов: Скоро в России начнут подделывать Ferrari и Lamborghini

Петр Шкуматов: Российские граждане с беспрецедентно выросшими доходами почему-то отказываются покупать подорожавшие автомобили. В первом полугодии этого года российский авторынок упал, чем убедительно доказал, что дна на самом деле нет. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных марок составили на всю страну всего лишь 611 тысяч штук, что на целых 4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочется вспомнить риторический вопрос мальчика: «Папа, куда летят эти птицы?» Ответ на него вы сами сможете найти в пока еще глобальной сети интернет.

