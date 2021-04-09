Прохорова: российские законы невозможно понять
Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящей недели.
В российский прокат выйдет фильм «Мы» по мотивам романа Замятина
Фильм «Мы» по мотивам романа Евгения Замятина осенью выйдет в российский прокат.
Ирина Прохорова: «Это роман, который описывает ситуацию тоталитарного государства, и какое психологическое воздействие такое государство оказывает на людей. Печально, что подобные литературные произведения, которые давно считаются классикой, остается в общем актуальным. Так что я думаю, это, наверное, действительно будет очень важное событие. Всем рекомендую фильм посмотреть», - рассказала Ирина Прохорова НСН.
Российские законы стали сложнее трудов Канта
Российские законы становятся непонятнее, к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики, проанализировав сложность документов. 87 законов были труднее для восприятия, чем «Критика чистого разума» философа Иммануила Канта.
Ирина Прохорова: «Действительно, о запутанности языка законов давно говорят специалисты и, к сожалению, это старинная традиция, потому что законы у нас пишутся часто под сиюминутные политические моменты, не думая о том, что они должны работать долго. Это действительно проблема, которая стопорит возможности повышения уважения населения к законам, потому что если их совсем понять невозможно, то и выполнять их довольно сложно», - сказала она в эфире НСН.
Дети правоохранителей получат приоритет при зачислении в вузы
Государственная дума приняла закон о приоритете зачисления в вузы детей правоохранителей.
Ирина Прохорова: «В общем, довольно странный закон, вполне попадающий в категорию не очень понятных. Почему это должно быть приоритетом? Но с другой страны, может быть дети правоохранителей, получая лучшее образование, немножко пересмотрят отношение взаимодействия правоохранительных органов и, собственно, граждан России. Просвещение и образование еще никому в нашей стране не мешали», - отметила она в беседе с НСН.
На Эрмитаж пожаловались из-за обнаженных скульптур
Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
Ирина Прохорова: «В общем, это довольно странно даже комментировать. Это больше похоже на анекдот. Ни разу не помню из собственного детства, чтобы дети получали травмы, разглядывая великие произведения искусства. И вообще, почему обнаженная натура считается преступной, а, скажем, избиение невинного человека нормой? Это тоже разговор к законодателям, к законам и мировосприятию, которые за этими законами стоят», - подытожила в интервью НСН Ирина Прохорова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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