Прохорова: российские законы невозможно понять

Ирина Прохорова: «Действительно, о запутанности языка законов давно говорят специалисты и, к сожалению, это старинная традиция, потому что законы у нас пишутся часто под сиюминутные политические моменты, не думая о том, что они должны работать долго. Это действительно проблема, которая стопорит возможности повышения уважения населения к законам, потому что если их совсем понять невозможно, то и выполнять их довольно сложно», - сказала она в эфире НСН.

