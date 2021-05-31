Пневмослон: Дворец за вакцинацию!
Лидер группы «ПНЕВМОСЛОН», Лорд Пневмослон. специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Гонконге хотят ускорить вакцинацию от коронавируса с помощью лотереи
Новая квартира стоимостью $1,4 млн станет главным призом специальной лотереи, которая будет проведена в Гонконге только для полностью вакцинированных от коронавируса жителей.
Лорд Пневмослон: «Мне думается, что можно перенять опыт гонконгских партнеров и спроецировать его на наши реалии и нужды. Например, для ГИБДД устроить лотерею с розыгрышем BMW для совершивших правонарушение и оплативших штраф. Таким образом, и собираемость штрафов повыситься, и план будет перевыполнен. Чего уж там? Нужно устроить лотерею для наших западных партнеров с розыгрышем дворца для тех, кто проявит наибольшую дружелюбность», - предложил артист.
В МЧС рассказали, при каких условиях пляжи будут допущены к работе
На них должны соблюдаться требования безопасности, включая очистку дна в зоне купания, ее ограждение и установку спасательных постов.
Лорд Пневмослон: «Очень лояльные требования, знаете ли! Вызывает недоумение, почему отсутствуют требования по вакцинации воды, необходимости посетить участки для голосования всех песчинок с пляжа и знание программы телепередач для всех водорослей водоема. А вообще, конечно, здорово, что МЧС заботится о безопасности на водоемах. Требования действительно необходимые. Дело за малым: соблюсти и проконтролировать их выполнение. С этим же обычно проблем не возникает!» - резюмировал он.
Врач назвала причины хронической усталости
Ее могут вызвать недостаток витаминов в организме, употребление алкогольных напитков, нарушение режима сна и питания, и недостаточная физическая активность.
Лорд Пневмослон: «Что ж, периодичность появления подобных новостей сигнализирует нам о стабильности, стабильности веры диванных любителей алкоголя с нарушениями режима сна и питания в то, что причина их хронической усталости является ретроградный меркурий, сглаз, порча, ну или на худой конец, черная кошка, с неподходяще выбранным маршрутом», - добавил музыкант.
80% россиян чувствуют ностальгию по продуктам из детства
Так, 34% респондентов вспомнили про жвачки Boomer, Turbo и "Хубба Бубба". 20% опрошенных скучают по шоколаду "Шок". Также респонденты упомянули редкие сейчас товары: ириски "Кис-Кис" и растворимые соки Zuko.
Лорд Пневмослон: «Доложу я вам, попробовал недавно одну жвачку, которую любил в детстве – гадкость редкостная! А ностальгию россияне испытывают по своему детству без ипотек, коронавируса и царя в голове», - предположил артист.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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