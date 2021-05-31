Пневмослон: Дворец за вакцинацию!

Лорд Пневмослон: «Очень лояльные требования, знаете ли! Вызывает недоумение, почему отсутствуют требования по вакцинации воды, необходимости посетить участки для голосования всех песчинок с пляжа и знание программы телепередач для всех водорослей водоема. А вообще, конечно, здорово, что МЧС заботится о безопасности на водоемах. Требования действительно необходимые. Дело за малым: соблюсти и проконтролировать их выполнение. С этим же обычно проблем не возникает!» - резюмировал он.

