Печейкин: Россиянам стоит напомнить, что у нас есть свои великие музыканты

Драматург и писатель Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Вышла новая "Матрица"

На экранах продолжение знаменитой трилогии, необходимое не столько ее создателям, сколько многочисленным фанатам.

Валерий Печейкин: «Это правда так. Мы все очень любим «Матрицу» и доказательство тому у меня очень простое. Когда в 1999 году в моем родном Ташкенте, и как говорят, по всей территории СНГ появились кафе, которые вчера назывались «Буратино» или «Эвелина», то сегодня они стали «Матрица». И вот кафе, бары, интернет-кафе стали «Матрицей» по всей территории бывшего Советского Союза и в России тоже. И мы все хотим увидеть, как изменилась «Матрица» за это время, потому что за это время очень сильно изменился мир. Ну и кстати, режиссер этого фильма тоже очень сильно изменился, раньше были братья Вачовски, теперь сестры Вачовски», - рассказал драматург. 

2

Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян

Стриминговый сервис выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS, Queen, Кино и Linkin Park. 

Валерий Печейкин: «Я вспомнил, что в конце прошлого года Spotify также подводил итоги и выяснил, что самый популярный российский музыкант за рубежом - Петр Ильич Чайковский. И помню, тогда его портрет появился в Нью-Йорке на Таймс Сквер, как реклама музыкальных итогов года. Мне кажется, нужно россиянам сейчас напомнить, что Чайковский - это огромное наше достояние. И давайте переслушаем его перед Новым годом. Тем более, у него для этого есть прям специальное сезонное произведение – «Щелкунчик»», - отметил собеседник НСН. 

3

В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA

Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав Мэрайю Кэри и ABBA

Валерий Печейкин: «Это, на мой взгляд, говорит о том, что все мы очень устали к концу года. Видимо, много работали, поэтому нам нужно было как-то расслабиться, а пение птиц - это то, что помогает, с одной стороны, расслабиться, а с другой - сосредоточиться. И в этом нет никакого противоречия», - резюмировал драматург. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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