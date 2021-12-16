Печейкин: Россиянам стоит напомнить, что у нас есть свои великие музыканты

Валерий Печейкин: «Это правда так. Мы все очень любим «Матрицу» и доказательство тому у меня очень простое. Когда в 1999 году в моем родном Ташкенте, и как говорят, по всей территории СНГ появились кафе, которые вчера назывались «Буратино» или «Эвелина», то сегодня они стали «Матрица». И вот кафе, бары, интернет-кафе стали «Матрицей» по всей территории бывшего Советского Союза и в России тоже. И мы все хотим увидеть, как изменилась «Матрица» за это время, потому что за это время очень сильно изменился мир. Ну и кстати, режиссер этого фильма тоже очень сильно изменился, раньше были братья Вачовски, теперь сестры Вачовски», - рассказал драматург.

