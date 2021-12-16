Печейкин: Россиянам стоит напомнить, что у нас есть свои великие музыканты
Драматург и писатель Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Вышла новая "Матрица"
На экранах продолжение знаменитой трилогии, необходимое не столько ее создателям, сколько многочисленным фанатам.
Валерий Печейкин: «Это правда так. Мы все очень любим «Матрицу» и доказательство тому у меня очень простое. Когда в 1999 году в моем родном Ташкенте, и как говорят, по всей территории СНГ появились кафе, которые вчера назывались «Буратино» или «Эвелина», то сегодня они стали «Матрица». И вот кафе, бары, интернет-кафе стали «Матрицей» по всей территории бывшего Советского Союза и в России тоже. И мы все хотим увидеть, как изменилась «Матрица» за это время, потому что за это время очень сильно изменился мир. Ну и кстати, режиссер этого фильма тоже очень сильно изменился, раньше были братья Вачовски, теперь сестры Вачовски», - рассказал драматург.
Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян
Стриминговый сервис выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS, Queen, Кино и Linkin Park.
Валерий Печейкин: «Я вспомнил, что в конце прошлого года Spotify также подводил итоги и выяснил, что самый популярный российский музыкант за рубежом - Петр Ильич Чайковский. И помню, тогда его портрет появился в Нью-Йорке на Таймс Сквер, как реклама музыкальных итогов года. Мне кажется, нужно россиянам сейчас напомнить, что Чайковский - это огромное наше достояние. И давайте переслушаем его перед Новым годом. Тем более, у него для этого есть прям специальное сезонное произведение – «Щелкунчик»», - отметил собеседник НСН.
В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA
Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав Мэрайю Кэри и ABBA
Валерий Печейкин: «Это, на мой взгляд, говорит о том, что все мы очень устали к концу года. Видимо, много работали, поэтому нам нужно было как-то расслабиться, а пение птиц - это то, что помогает, с одной стороны, расслабиться, а с другой - сосредоточиться. И в этом нет никакого противоречия», - резюмировал драматург.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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