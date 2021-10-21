Драматург: Театр не закажешь на дом!
Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу
В том числе Москва вводит QR-коды для доступа в театры и музеи, а с 8 ноября и на концерты, развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. С 8 ноября в Москве будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для непривитых и непереболевших людей старше 60.
Валерий Печейкин: «Идет новая волна, увеличивается число умерших, и также растет число заболевших, конечно, с этим надо что-то делать. И, на мой взгляд, все делается более или менее правильно. Я уже знаю, что 8 ноября заполняемость театров будет увеличена на 70%, для меня лично это очень важно, поскольку я связан с театром. Театр вы не можете заказать к себе домой в отличие от других товаров. Те же книги или кино можно посмотреть и дома. На мой взгляд, нужны такие меры, чтобы что-то делать с этой эпидемией. А самый эффективны способ – это вакцинация», - сказал собеседник Радиоточки НСН.
В Британии ищут аналитика "Симпсонов".
"Не секрет, что авторам мультсериала "Симпсоны" загадочным образом много раз удавалось предугадывать будущее... Группа единомышленников решила опытным путем изучить это явление", – говорится в объявлении
Валерий Печейкин: «Это работа мечты, многие так и говорят. Тем более, что платят за нее пять тысяч фунтов, это около полумиллиона рублей. Несколько недель вы сидите или лежите, как хотите, смотрите «Симпсонов» и зарабатываете при этом 500 тысяч рублей. Но вы должны отлично знать английский язык, уметь писать на нем и иметь аналитический склад ума. По-моему, это очень неплохо!» - добавил драматург.
В России запретили продажу десятков моделей смартфонов Samsung
Корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» запретили ввоз в Россию, предложение к продаже и продажу 61 модели смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в рамках патентного дела.
Валерий Печейкин: «Все не так страшно. Все дело связано с патентом, который, кажется, принадлежит швейцарской компании, и компания Samsung что-то не поделила со швейцарцами. Я бы не стал это рассматривать как конфликт между южно-корейской и европейской компаниями, потому что все такие компании – международные и очень сложно устроены. И для вас как для потребителя этот конфликт тоже не проблема, скорее всего, частным образом можно тот или иной телефон ввести», - предположил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru