Драматург: Театр не закажешь на дом!

Валерий Печейкин: «Идет новая волна, увеличивается число умерших, и также растет число заболевших, конечно, с этим надо что-то делать. И, на мой взгляд, все делается более или менее правильно. Я уже знаю, что 8 ноября заполняемость театров будет увеличена на 70%, для меня лично это очень важно, поскольку я связан с театром. Театр вы не можете заказать к себе домой в отличие от других товаров. Те же книги или кино можно посмотреть и дома. На мой взгляд, нужны такие меры, чтобы что-то делать с этой эпидемией. А самый эффективны способ – это вакцинация», - сказал собеседник Радиоточки НСН.

