Панов: Восточные политики превзошли «сумрачного тевтонского гения»
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Он обеспечит газом юг Европы в обход Украины.
Вадим Панов: «Очень хорошая и очень важная для нашей страны новость, которая показывает, что при определенных усилиях хитрые восточные политики способны превзойти «сумрачного тевтонского гения». Эрдогану удалось сделать то, что не получилось у фрау Меркель – закончить поток и организовать для своей страны поставки дешевого российского газа, с чем мы его и поздравляем», – отмечает Вадим Панов в интервью НСН.
В Польше намерены законодательно запретить российскую трактовку истории
Вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что Варшава намерена на законодательном уровне запретить России преподносить историю «со своей точки зрения».
Вадим Панов: «Конечно же, речь идет об истории начала Второй Мировой войны. Как всем известно, именно с вторжения в Чехословакию, в котором Польша выступила союзником нацисткой Германии, началась эта кровавая страница человеческой цивилизации. К сожалению, современные польские политики как-то стыдливо к этому относятся и предпочитают о ней не распространяться, в том числе, на законодательном уровне. Можно только сказать нашим уважаемым западным партнерам, что независимо от того, какие законы примет их парламент, историю переписать невозможно. И все будут знать и помнить, как польские войска оккупировали Тешинскую область», – комментирует он специально для НСН.
За интернет-пропаганду наркотиков будут штрафовать до полутора млн рублей
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Вадим Панов: «Интересно, как они себе представляют пропаганду наркотиков. Ведь все мы прекрасно помним, как при борьбе с пропагандой фашизма, в старых советских фильмах затирали свастику и прочие элементы, связанные с нацисткой символикой, только потому, что некоторые органы могли воспринять это как пропаганду», – говорит он в беседе с НСН.
Езду на гироскутерах и самокатах включат в ПДД
В России могут начать наказывать за нарушение правил езды на электросамокатах и гироскутерах. С 2017 года, по данным ГИБДД, произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности».
Вадим Панов: «Давно пора. Я вообще не понимаю, почему в наших ПДД нет четко прописанных правил по эксплуатации этих устройств. Тот же самый электросамокат способен разгоняться до 40-60 км/ч и, иногда, совершать такие маневры, что у законопослушных водителей волосы дымом встают. Нужно не сразу штрафовать, а сначала прописать, что они имеют право делать», – уверяет в эфире НСН Вадим Панов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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