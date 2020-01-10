Панов: Восточные политики превзошли «сумрачного тевтонского гения»

Вадим Панов: «Конечно же, речь идет об истории начала Второй Мировой войны. Как всем известно, именно с вторжения в Чехословакию, в котором Польша выступила союзником нацисткой Германии, началась эта кровавая страница человеческой цивилизации. К сожалению, современные польские политики как-то стыдливо к этому относятся и предпочитают о ней не распространяться, в том числе, на законодательном уровне. Можно только сказать нашим уважаемым западным партнерам, что независимо от того, какие законы примет их парламент, историю переписать невозможно. И все будут знать и помнить, как польские войска оккупировали Тешинскую область», – комментирует он специально для НСН.

