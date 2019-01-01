Панов: России пора уже и отвечать на нападки
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
США откажутся от сотрудничества с Россией при проведении космических пусков
Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков космических аппаратов.
Вадим Панов: «В последнее время наша страна напоминает мне боксерскую грушу. Пентагон вводит санкции, Госдеп вводит санкции. Вот недавно косовские боевики избили нашего дипломата. Ну, подумаешь, подвернулся под руку какой-то россиянин! А мы выражаем озабоченность. С одной стороны, это правильно, не будешь же за каждым косовским албанцем гоняться. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы отвечали хотя бы иногда. И, например, если Пентагон запретил сотрудничество в сфере космических запусков после 2022 года, почему бы не запретить американцам сотрудничать с нами в сфере пилотируемых запусков начиная, например, с завтрашнего дня. Просто чтоб действительно старая шутка про батут приобрела хоть какой-то смысл, а не просто сотрясала воздух»,- заметил Вадим Панов в эфире НСН.
33% россиян заявили, что вообще не употребляют спиртное
Опрос ВЦИОМ выявил снижение до 33% за год доли жителей РФ, сообщивших, что они совсем не употребляют спиртное. Годом ранее показатель был на семь процентных пунктов выше. Время от времени выпивают 67% соотечественников.
Вадим Панов: «Годом ранее среди нас, похоже, было на 7% больше не очень честных людей. А поскольку доля непьющих (то есть, совсем непьющих) людей неуклонно снижается, можно сделать вывод, что наша страна движется в правильном направлении со временем мы будем окружены исключительно правдивыми людьми», - рассказал он НСН.
В интернете запущен стрим, который должен стать самым длинным в истории
Всемирный фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию, в которой показывается процесс разложения пластиковой бутылки. Трансляция была запущена на странице фонда в Facebook 10-го мая. В организации отметили, что на полное разложение пластиковой бутылки потребуется около 450 лет, именно столько и будет длиться онлайн-трансляция.
Вадим Панов: «Я, конечно, может и не самый прозорливый предсказатель в мире, но мне, почему-то, кажется, что лет через 30 онлайн-трансляция именно на этой площадке станет бессмысленной. А бутылка, как ни печально, продолжит разлагаться», - резюмировал Вадим Панов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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