Панов: России пора уже и отвечать на нападки

Вадим Панов: «В последнее время наша страна напоминает мне боксерскую грушу. Пентагон вводит санкции, Госдеп вводит санкции. Вот недавно косовские боевики избили нашего дипломата. Ну, подумаешь, подвернулся под руку какой-то россиянин! А мы выражаем озабоченность. С одной стороны, это правильно, не будешь же за каждым косовским албанцем гоняться. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы отвечали хотя бы иногда. И, например, если Пентагон запретил сотрудничество в сфере космических запусков после 2022 года, почему бы не запретить американцам сотрудничать с нами в сфере пилотируемых запусков начиная, например, с завтрашнего дня. Просто чтоб действительно старая шутка про батут приобрела хоть какой-то смысл, а не просто сотрясала воздух»,- заметил Вадим Панов в эфире НСН.

