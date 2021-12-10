Панов напомнил Сванидзе, что не памятники определяют развитие страны

Вадим Панов: «Все последние опросы, рассказы, статьи, которыми переполнено информационное поле, о якобы готовящимся нападении, это часть одной большой провокации. Вопрос только в том, закончится ли она чем-нибудь? А самое печальное, что ответ на этот вопрос заключается в том, что однажды обязательно закончится. Потому что после совершенного семь лет назад переворота на Украине формируется ярко выраженное антироссийское государство», - сказал писатель.

