Панов напомнил Сванидзе, что не памятники определяют развитие страны
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев - провокационный, заявил президент РФ Владимир Путин.
Вадим Панов: «Все последние опросы, рассказы, статьи, которыми переполнено информационное поле, о якобы готовящимся нападении, это часть одной большой провокации. Вопрос только в том, закончится ли она чем-нибудь? А самое печальное, что ответ на этот вопрос заключается в том, что однажды обязательно закончится. Потому что после совершенного семь лет назад переворота на Украине формируется ярко выраженное антироссийское государство», - сказал писатель.
Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты
В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, сообщил в генпрокурор Игорь Краснов. "Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — сказал он.
Вадим Панов: «Надо же! Криптовалюта существует уже несколько лет. Активно используется для расчетов, активно используется для финансирования криминальных структур, террористических структур. И только сейчас Генеральная прокуратура Российской Федерации озаботилась созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты», - отметил собеседник НСН.
Сванидзе выступил за снос памятников Ленину в России
Памятники революционеру, народному вождю Владимиру Ленину, установленные в России, рано или поздно снесут. Об этом заявил историк, журналист, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе.
Вадим Панов: «Видимо, он насмотрелся на то, что происходило на Украине, и решил повторить. Я, наверное, понимаю, почему Николай Сванидзе выступает с подобными инициативами. Но хочу только напомнить, что памятники к развитию страны имеют опосредованное отношение», - добавил он.
МВД предложило внести изменения в законодательство об оружии
Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в законодательство об оружии и наделить ведомство рядом новых полномочий. В частности, министерство предлагает внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии» и позволить МВД проводить экспертные исследования и выдавать заключения о соответствии криминалистическим требованиям патронов к гражданскому и служебному оружию.
Вадим Панов: «Как ни печально, Министерство внутренних дел, как правило, просит внести какие-то изменения в законодательство. Вот недавно оно получило право врываться в наши дома, вскрывать наши автомобили, разумеется, все это только на законных основаниях и имея веские причины. Только вот почему-то на улицах не становится безопаснее», - резюмировал писатель.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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