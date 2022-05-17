Панов: «Фонд кино» не может предложить полноценную замену американским фильмам
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в мае
Вакансия IT-директора в Москве стала самой высокооплачиваемой в РФ в мае, при этом сразу в нескольких городах страны в топ по зарплате в этом месяце вошли врачи, говорится в исследовании, проведенном сервисом Superjob
Вадим Панов: «Лично я не вижу в этой новости ничего удивительного. Востребованный специалист рассматривает не столько географию своего использования, сколько сопутствующие условия. Ценность востребованного специалиста, профессионала в своём деле, очень велика. И те, кто это понимает, привлекает сотрудников, где бы они ни находились», - сказал писатель.
Сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое
На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента.
Вадим Панов: «Отрасль переживает трудные времена. И поговаривают о том, что возможно закрытие кинотеатров, а может быть, даже целых сетей. К сожалению, несмотря на многолетние усилия «Фонда Кино» по развитию и продвижению именно российского кинематографа, как только из репертуара исчезли западные новинки, сборы и посещаемость российских кинотеатров упала вдвое. Очень жаль, что мы не можем предложить нашему зрителю полноценную замену. Действительно, очень жаль», - отметил собеседник.
Кевин Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах
Историческая драма «1242 — Выход на запад» станет первым большим проектом артиста с 2017 года. Съемки ленты совместного производства Великобритании, Венгрии и Монголии начнутся в октябре этого года. Помимо Спейси в ленте появятся Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Теренс Стэмп. Снимать фильм будет венгерский режиссер Питер Соос.
Вадим Панов: «Таким образом, Кевин Спейси являет собой ярчайший образец последствий, так называемой, культуры отмены. Когда любого человека можно обвинить фактически в чём угодно, затем снять обвинения. Но не восстановить карьеру. Культура отмены - современная реальность», - обратил внимание он.
Запрещенные в России соцсети Facebook и Instagram заблокировали для россиян песню победителей «Евровидения».
Теперь трек нельзя добавить в сторис соцсетей. Так, при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены. Кроме того, песню нельзя прослушать в сторис других пользователей не из России.
Вадим Панов: «Понятно, что запрещённые в России социальные сети сделали это по указанию правообладателей данного трека. Что очень много говорит о психологии этих самых правообладателей. Дело в том, что если тебе удалось сделать что-то хорошее, ты будешь гордиться своим достижением. Ну а если тебе приходится скрывать свой трек, это о нём многое говорит», - резюмировал писатель.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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