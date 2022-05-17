Панов: «Фонд кино» не может предложить полноценную замену американским фильмам

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в мае

Вакансия IT-директора в Москве стала самой высокооплачиваемой в РФ в мае, при этом сразу в нескольких городах страны в топ по зарплате в этом месяце вошли врачи, говорится в исследовании, проведенном сервисом Superjob

Вадим Панов: «Лично я не вижу в этой новости ничего удивительного. Востребованный специалист рассматривает не столько географию своего использования, сколько сопутствующие условия. Ценность востребованного специалиста, профессионала в своём деле, очень велика. И те, кто это понимает, привлекает сотрудников, где бы они ни находились», - сказал писатель. 

2

Сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое

На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента.

Вадим Панов: «Отрасль переживает трудные времена. И поговаривают о том, что возможно закрытие кинотеатров, а может быть, даже целых сетей. К сожалению, несмотря на многолетние усилия «Фонда Кино» по развитию и продвижению именно российского кинематографа, как только из репертуара исчезли западные новинки, сборы и посещаемость российских кинотеатров упала вдвое. Очень жаль, что мы не можем предложить нашему зрителю полноценную замену. Действительно, очень жаль», - отметил собеседник.

3

Кевин Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах

Историческая драма «1242 — Выход на запад» станет первым большим проектом артиста с 2017 года. Съемки ленты совместного производства Великобритании, Венгрии и Монголии начнутся в октябре этого года. Помимо Спейси в ленте появятся Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Теренс Стэмп. Снимать фильм будет венгерский режиссер Питер Соос.

Вадим Панов: «Таким образом, Кевин Спейси являет собой ярчайший образец последствий, так называемой, культуры отмены. Когда любого человека можно обвинить фактически в чём угодно, затем снять обвинения. Но не восстановить карьеру. Культура отмены - современная реальность», - обратил внимание он. 

4

Запрещенные в России соцсети Facebook и Instagram заблокировали для россиян песню победителей «Евровидения».

Теперь трек нельзя добавить в сторис соцсетей. Так, при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены. Кроме того, песню нельзя прослушать в сторис других пользователей не из России.


Вадим Панов: «Понятно, что запрещённые в России социальные сети сделали это по указанию правообладателей данного трека. Что очень много говорит о психологии этих самых правообладателей. Дело в том, что если тебе удалось сделать что-то хорошее, ты будешь гордиться своим достижением. Ну а если тебе приходится скрывать свой трек, это о нём многое говорит», - резюмировал писатель. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Вадим Панов
ТЕГИ:Авторские НовостиЕвровидениеКинотеатры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры