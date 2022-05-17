Панов: «Фонд кино» не может предложить полноценную замену американским фильмам

Вадим Панов: «Отрасль переживает трудные времена. И поговаривают о том, что возможно закрытие кинотеатров, а может быть, даже целых сетей. К сожалению, несмотря на многолетние усилия «Фонда Кино» по развитию и продвижению именно российского кинематографа, как только из репертуара исчезли западные новинки, сборы и посещаемость российских кинотеатров упала вдвое. Очень жаль, что мы не можем предложить нашему зрителю полноценную замену. Действительно, очень жаль», - отметил собеседник.

