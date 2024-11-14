От «Зурбагана» до «Хулигана»: Пресняков о главных хитах, стадионнике и знаковом кино

Фильм «Выше радуги» стал переходом новой грани в жизни, сегодняшние хиты конкурируют с «Зурбаганом» и «Жанной», а на московском концерте будут Гагарина, Подольская и «Иванушки», сказал в эфире НСН Владимир Пресняков.

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Музыка: от Галанина до «Зурбагана»

Легендарный певец и композитор Владимир Пресняков-младший в интервью НСН рассказал о гостях его стадионного концерта в Москве и его связи с самым знаковым фильмом в карьере.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Сергей Галанин отметит День рождения двумя концертами в двух столицах, «Uma2rman» выступит в Кремле, а «Алиса» представит новый альбом в родном Питере.

Найк Борзов даст в Москве двойной клубный концерт. В столице также выступят «Нейромонах Феофан», Светлана Сурганова и Юлия Пересильд с группой «Мандрагора», а в начале следующей недели - и Диана Арбенина.

В городе на Неве также прогремят концерты групп «Чиж&Co» и Lascala, а Баста соберет «Газпром Арену». «Звери» дадут жару в Ярославле и Рязани, «КняZz» – в Перми и Ижевске, а Вячеслав Бутусов порадует хитами «Наутилуса» Магнитогорск.

Ну а Владимир Пресняков откроет в субботу осенний сезон стадионников на «ВТБ Арене». При этом на его концерте ожидаются звездные гости.

«16 ноября у меня состоится большой концерт, там будет звук нового поколения, крутой свет и очень интересная визуальная картинка. Будет большой состав, духовые, на сцену выдут порядка 15-16 человек. Конечно, я рад, что со мной будут близкие-близкие друзья. Это Полина Гагарина, мой дружочек не только по "Голосу", но и по жизни, мои друзья "Иванушки International", там будет наша песня с Ваней Чебановым "Когда близкие рядом" и, конечно же, моя любовь Наташа Подольская. Ну и куда же без Саши Иванова, с которым мы обязательно споем "Я буду помнить". Будут все новые песни и все старые хиты. Это большой концерт, я к нему очень долго готовился и, конечно, безумно хочу увидеть там вас всех», - пригласил Пресняков.

Он также рассказал, какие хиты больше всего сегодня просит публика.

«Конечно, весь зал поет вместе со мной "Жанну", "Зурбаган", "Странника", хотя это уже какие-то миллионные версии, совсем другая форма. Конкуренты у старых хитов, конечно, появляются. Это песни "Странная", "Все нормально у хулигана", практически все новые песни. В особенности песня "У тебя есть я" - люди тоже очень хотят ее слышать, поют, знают и любят. "Ты у меня одна", "Слушая тишину", "Достучаться до небес" - они тоже зашли очень круто», - отметил певец.
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Театр: «Я хочу помочь»

По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «203-205» с Леонидом Ярмольником и Марией Неёловой на сцене «Современника», рок-опера на музыку композитора Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» в постановке Андрея Кончаловского, а также «Повести Пушкина» в Театре имени Вахтангова.

Театралы Петербурга идут на «Ladies Night» с Гошей Куценко и «Мастера и Маргариту» с Екатериной Климовой, в Сочи выбрали «Пиковую даму», а в Перми – «Мизантропа».

Ну а Владимир Пресняков рассказал НСН о благотворительном проекте, стартовавшем с песни и клипа, режиссером которого выступила Надежда Михалкова.

«Недавно у меня вышла песня "Только ты никогда", она написана на основе реальных событий, она о самой большой любви, которая, несмотря ни на что, будет всегда жить в сердцах родителей. Я сам отец и даже представить себе не могу, что ощущают мамы и папы, которые потеряли своего ребенка. Благодарю родителей, которые доверили мне рассказать их очень личные истории в песне и клипе. Надеюсь, что таких историй будет как можно меньше. Я хочу этому помочь и все доходы от песни будут перечисляться в благотворительные фонды. А еще вместе с премьерой клипа, который мы сняли вместе с Надей Михалковой, запустился благотворительный сбор», - отметил артист.
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Кино: «Радуга» и Миядзаки

Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет детский фильм «Манюня: Приключения в деревне». Кроме того, на экраны выйдут комедия «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной, драма «Мятежники» с участием театрального режиссера Евгения Марчелли и перевыпуск знаменитого мультфильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», приуроченный к 20-летию его премьеры.

Ну а Владимир Пресняков назвал знаковым для себя советский фильм «Выше радуги», в котором впервые прозвучали его песни, ставшие потом хитами. Кстати, именно так называется и его большой концерт в Москве.

«Я специально назвал этот концерт "Выше радуги", потому что это некая ступень, некая грань в моей жизни, для меня это большое событие. Хочу, конечно, увидеть людей, которые к этому имеют отношение: непосредственно к этому фильму, к этому состоянию, к этой любви, весне, солнцу, доброте, к этой детскости такой. Естественно, мы будем петь песни из этого фильма "Зурбаган" и "Спит придорожная трава", так что еще раз приглашаю», - заключил собеседник НСН.

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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

Насыщенных вам выходных!

 

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ФОТО: РИА Новости
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