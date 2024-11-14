От «Зурбагана» до «Хулигана»: Пресняков о главных хитах, стадионнике и знаковом кино

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Легендарный певец и композитор Владимир Пресняков-младший в интервью НСН рассказал о гостях его стадионного концерта в Москве и его связи с самым знаковым фильмом в карьере.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Сергей Галанин отметит День рождения двумя концертами в двух столицах, «Uma2rman» выступит в Кремле, а «Алиса» представит новый альбом в родном Питере.

Найк Борзов даст в Москве двойной клубный концерт. В столице также выступят «Нейромонах Феофан», Светлана Сурганова и Юлия Пересильд с группой «Мандрагора», а в начале следующей недели - и Диана Арбенина.

В городе на Неве также прогремят концерты групп «Чиж&Co» и Lascala, а Баста соберет «Газпром Арену». «Звери» дадут жару в Ярославле и Рязани, «КняZz» – в Перми и Ижевске, а Вячеслав Бутусов порадует хитами «Наутилуса» Магнитогорск.

Ну а Владимир Пресняков откроет в субботу осенний сезон стадионников на «ВТБ Арене». При этом на его концерте ожидаются звездные гости.

«16 ноября у меня состоится большой концерт, там будет звук нового поколения, крутой свет и очень интересная визуальная картинка. Будет большой состав, духовые, на сцену выдут порядка 15-16 человек. Конечно, я рад, что со мной будут близкие-близкие друзья. Это Полина Гагарина, мой дружочек не только по "Голосу", но и по жизни, мои друзья "Иванушки International", там будет наша песня с Ваней Чебановым "Когда близкие рядом" и, конечно же, моя любовь Наташа Подольская. Ну и куда же без Саши Иванова, с которым мы обязательно споем "Я буду помнить". Будут все новые песни и все старые хиты. Это большой концерт, я к нему очень долго готовился и, конечно, безумно хочу увидеть там вас всех», - пригласил Пресняков.

Он также рассказал, какие хиты больше всего сегодня просит публика.

«Конечно, весь зал поет вместе со мной "Жанну", "Зурбаган", "Странника", хотя это уже какие-то миллионные версии, совсем другая форма. Конкуренты у старых хитов, конечно, появляются. Это песни "Странная", "Все нормально у хулигана", практически все новые песни. В особенности песня "У тебя есть я" - люди тоже очень хотят ее слышать, поют, знают и любят. "Ты у меня одна", "Слушая тишину", "Достучаться до небес" - они тоже зашли очень круто», - отметил певец.

