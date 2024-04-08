Премьер Канады Трюдо допустил закупку атомных подводных лодок

Канада рассматривает закупку атомных подводных лодок для защиты береговой линии в Арктическом регионе, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы будем рассматривать в качестве вопроса, какой тип подводных лодок больше всего подходит для выполнения Канадой своих обязательств по защите береговой линии в Арктике», - сказал политик.

Какие именно подводные лодки может закупить Канада Трюдо не уточнил. По его словам, страна уже провела переговоры с США и Великобританией.

Ранее Госдепартамент США объявил о расширении подконтрольной Вашингтону части континентального шельфа в Арктике. В заявлении говорится, что решение продиктовано необходимостью получить доступ к нефти, газу и минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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