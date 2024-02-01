«Стенка на стенку!»: Режиссер «Вампиров средней полосы» о рокерах и актерах-музыкантах
Андрей Богатырев рассказал в эфире НСН, как разогревал «Крематорий» и подружился со Скляром, назвал свой лучший фильм и признался, что хотел стать рок-звездой.
Музыка: Юбилей Лозы и египетский Бог
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил режиссер Андрей Богатырев, известный по фильму «Красный призрак» и сериалу «Вампиры средней полосы».
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Музыкальный уикенд в Москве откроет сегодня Найк Борзов (1 февраля, клуб Magnus Locus). Кроме того, столичных фанатов порадуют «Калинов мост» (2 февраля, «16 Тонн»), Линда (2 февраля, «Мумий Тролль Bar»), «Воскресенье» (2 февраля, Crocus City Hall) и Вадим Степанцов (4 февраля, Magnus Locus), который также представит новую книгу (1 февраля, «Рюмочная Зюзино») под названием «Оборзевший голубь или Яхта Абрамовича».
Отмечающий сегодня 70-летие Юрий Лоза даст сразу несколько концертов в двух столицах. Вячеслав Бутусов выступит в Ярославле, «Чиж &Co» - в Мурманске, «Пикник» - в Кирове и Перми, «Танцы Минус» - в Казани и Уфе, а «Несчастный случай» отправится в первое в своей истории турне по Канаде и США.
Ну а Андрей Богатырев признался НСН, что любит российских рок-музыкантов.
«Я ходил когда-то на "Тайм-Аут", знаю про мотологический новый год, очень любил их альбомы. Гарик Сукачев – тоже один из моих любимых, он настолько фактурный, настолько обаятельный, это настоящая рок-звезда, куражится на сцене. Честно признаюсь, я был с юности под большим впечатлением от наших рок-музыкантов. Я любил и западный рок, но в нашем роке есть что-то особенное. Я как-то для себя придумал такой образ, что, если бы была стенка на стенку: наши рок-музыканты против англоязычных, то наши бы победили», - отметил режиссер.
Богатырев также рассказал о своей музыкальной группе «тОт» и коллаборации с «Крематорием» (на фото).
«Группа "тОт" была создана в 2002 году, мы играли лет 10 по клубам Москвы, на фестивалях, а потом развалились. Когда я придумывал название, поскольку я хотел стать рок-звездой, подумал, что так будет людям проще писать на заборе. "Алиса", "ДДТ", "Кино" - это все короткие слова и я подумал: можно сделать два "Т" маленькими, "О" большое и будет уже значок, а потом узнал, что это Бог мудрости в Египте. Армен Григорян, когда я ему делал клип, позвонил и говорит: "У тебя группа какая-то есть? Пришли послушать". Я ему прислал и он говорит: "Выступите у нас на разогреве?" Группа была в разобранном состоянии, я начал было говорить, что не успеем подготовиться, но он очень классно со мной поступил и сказал: "Ну ладно, все, Андрей, договорились". Пришлось выступать, это очень нас подстегнуло и ему огромное спасибо. Мы играли поп-рок, были когда-то на "Нашем радио" в "Худсовете" с песней "Веревки", писали саундтреки для нескольких фильмов, так что, надеюсь, вернемся», - отметил собеседник НСН.
Театр: от Хабенского до Куценко
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль с Константином Хабенским «9 ряд. 10, 11 место» (на фото) в МХТ имени Чехова. а также «Онегин-блюз» в Театре Эстрады с участием джазмена Игоря Бутмана.
Театралы Петербурга идут на «Чародейку», в Ульяновске активно скупают билеты на «Юнону и Авось», а в Воронеже – на моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить».
Ну а Андрей Богатырев рассказал НСН о своем отношении к театральному опыту Гарика Сукачева и музыкальным группам актеров Гоши Куценко (группа «ГК») и Александра Ильина («План Ломоносова»)
«Гарик Сукачев как режиссер очень интересная фигура и как актер тоже, он в разных амплуа реализуется, это прекрасно. "План Ломоносова" я считаю очень прикольной группой, мне она нравится. Куценко меньше слушал, но знаю, что он играет. Джони Депп тоже играет и Киану Ривз. Это прекрасная тема, музыка она немножко расслабляет в том смысле, что кино – это всегда очень долго», - отметил режиссер.
Кино: Два «Брата» и один «Оскар»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. На экраны выйдут комедия «Конец славы» с Павлом Деревянко, семейный фильм «Я – медведь» с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце, и противоречивый «Брат 3».
Кроме того, россияне увидят картину Вима Вендерса «Идеальные дни», номинированную на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Ранее сразу несколько рок-музыкантов хвалили НСН сериал «Вампиры средней полосы», однако Андрей Богатырев назвал главным в карьере другой свой фильм.
«Я очень рад, что он нравится музыкантам, но я думал, что мой лучший фильм это "Красный призрак", а "Вампиры средней полосы" это все-таки сериал, я в нем поучаствовал, первый сезон снимал другой режиссер, но я знаю, что это очень любимый сериал, он многим нравится и это прекрасно», - отметил режиссер.
Он также рассказал о совместных работах с лидером группы «Ва-Банкъ» Александром Ф.Скляром, песня которого звучит в фильме «Легенда о самбо».
«Я был поклонником группы "Ва-Банкъ" еще в юности. Потом еще была такая веха, - я очень люблю его аудиокнигу Пелевина "Чапаев и пустота", я слушал ее раза три, он прекрасно ее прочитал. Я в юности, когда еще учился во ВГИКе, снял с ним интервью для своего фильма, и оно на меня очень сильно повлияло. При этом технически не записался звук и интервью в фильм не вошло, но для меня стало важной точкой. Потом мы с ним познакомились, я снял ему несколько клипов, мы подружились и я предложил написать ему песню для титров фильма "Легенда о самбо", она мне очень нравится и подытоживает фильм», - сказал Богатырев.
Режиссер также объяснил, что ему одинаково нравится снимать и фильмы, и клипы.
«Снимать кино или клипы – это одно удовольствие, тем более, когда ты снимаешь тех музыкантов, которых любишь. Когда я снимал клипы "Ва-Банку" или "Крематорию", то прямо кайфовал. Мне кажется, клип на песню "Брат" у нас очень хорошо получился с Александром Ф.Скляром, с "Крематорием" мы сделали "Бар «Под дулом пистолета»", тоже было интересно работать. Я в свое время очень любил Smashing Pumpkins и Pink Floyd, понятно, что с ними я вряд ли что-то сделаю, но клипы очень крутые у Rammstein, просто великолепно сделаны, каждый клип – событие», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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