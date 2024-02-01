«Стенка на стенку!»: Режиссер «Вампиров средней полосы» о рокерах и актерах-музыкантах

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил режиссер Андрей Богатырев, известный по фильму «Красный призрак» и сериалу «Вампиры средней полосы».

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Музыкальный уикенд в Москве откроет сегодня Найк Борзов (1 февраля, клуб Magnus Locus). Кроме того, столичных фанатов порадуют «Калинов мост» (2 февраля, «16 Тонн»), Линда (2 февраля, «Мумий Тролль Bar»), «Воскресенье» (2 февраля, Crocus City Hall) и Вадим Степанцов (4 февраля, Magnus Locus), который также представит новую книгу (1 февраля, «Рюмочная Зюзино») под названием «Оборзевший голубь или Яхта Абрамовича».

Отмечающий сегодня 70-летие Юрий Лоза даст сразу несколько концертов в двух столицах. Вячеслав Бутусов выступит в Ярославле, «Чиж &Co» - в Мурманске, «Пикник» - в Кирове и Перми, «Танцы Минус» - в Казани и Уфе, а «Несчастный случай» отправится в первое в своей истории турне по Канаде и США.

Ну а Андрей Богатырев признался НСН, что любит российских рок-музыкантов.

«Я ходил когда-то на "Тайм-Аут", знаю про мотологический новый год, очень любил их альбомы. Гарик Сукачев – тоже один из моих любимых, он настолько фактурный, настолько обаятельный, это настоящая рок-звезда, куражится на сцене. Честно признаюсь, я был с юности под большим впечатлением от наших рок-музыкантов. Я любил и западный рок, но в нашем роке есть что-то особенное. Я как-то для себя придумал такой образ, что, если бы была стенка на стенку: наши рок-музыканты против англоязычных, то наши бы победили», - отметил режиссер.

Богатырев также рассказал о своей музыкальной группе «тОт» и коллаборации с «Крематорием» (на фото).

«Группа "тОт" была создана в 2002 году, мы играли лет 10 по клубам Москвы, на фестивалях, а потом развалились. Когда я придумывал название, поскольку я хотел стать рок-звездой, подумал, что так будет людям проще писать на заборе. "Алиса", "ДДТ", "Кино" - это все короткие слова и я подумал: можно сделать два "Т" маленькими, "О" большое и будет уже значок, а потом узнал, что это Бог мудрости в Египте. Армен Григорян, когда я ему делал клип, позвонил и говорит: "У тебя группа какая-то есть? Пришли послушать". Я ему прислал и он говорит: "Выступите у нас на разогреве?" Группа была в разобранном состоянии, я начал было говорить, что не успеем подготовиться, но он очень классно со мной поступил и сказал: "Ну ладно, все, Андрей, договорились". Пришлось выступать, это очень нас подстегнуло и ему огромное спасибо. Мы играли поп-рок, были когда-то на "Нашем радио" в "Худсовете" с песней "Веревки", писали саундтреки для нескольких фильмов, так что, надеюсь, вернемся», - отметил собеседник НСН.

