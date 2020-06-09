«Очень жаль погибшего водителя». Драгунский о ДТП с Ефремовым

Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Ефремов стал участником смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб водитель второго автомобиля. Ефремов признал свою вину. В отношении актера возбуждено уголовное дело.

Денис Драгунский: «Очень и очень печальное происшествие. Очень жаль погибшего водителя. Очень досадно, что знаменитый актер попал в такую историю», – посочувствовал Денис Драгунский в беседе с НСН.

2

Зеленский хотел заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума», и после заражения можно выздороветь.

Денис Драгунский: «Оригинально. Все-таки президент страны – это человек, который принадлежит не только себе, но и своей стране. Он главнокомандующий, он командует силовыми ведомствами. И такие эксперименты делать, конечно, не надо. Кстати говоря, в Великобритании если кто и посещал холерные места, бараки в старину, то не король, а принц Уэльский, поскольку принцем рискнуть можно, а королем рисковать не надо», – отметил писатель в интервью НСН.

3

ВОЗ: Москвичи должны сохранять «респираторный» режим

Во Всемирной организации здравоохранения призвали жителей Москвы продолжать носить маски и соблюдать правила гигиены и после снятия в городе ограничительных мер.

Денис Драгунский: «Правильно призвали, потому что ограничительные меры не могут быть сняты в одночасье. Эта эпидемия, или пандемия, просто зараза или поветрие, как говорили, не может кончиться в двенадцать часов ночи. Еще вчера мы должны были сидеть по домам, закутавшись в маски, а завтра мы можем выскочить, начать обниматься и целоваться. Конечно, ограничительные меры нужно соблюдать. Я думаю, к этому призывает не только ВОЗ, но и врачи, и наши российские медицинские власти, скажем так», – прокомментировал он в эфире НСН.

4

Россияне назвали преимущество электронной трудовой книжки перед бумажной

Почти 70 процентов россиян считают, что электронная трудовая книжка удобнее привычной бумажной из-за повышенного уровня сохранности информации. Об этом по итогам исследования сообщает сервис Superjob.

Денис Драгунский: «Сервер может полететь точно так же, как и сгореть бумажная трудовая книжка. Поэтому мой совет: на сервер надейся, а бумажную трудовую книжку все-таки хорошенько спрячь», – посоветовал слушателям НСН Денис Драгунский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Михаил ЕфремовАвторские НовостиДенис Драгунский
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