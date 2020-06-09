«Очень жаль погибшего водителя». Драгунский о ДТП с Ефремовым

Денис Драгунский: «Правильно призвали, потому что ограничительные меры не могут быть сняты в одночасье. Эта эпидемия, или пандемия, просто зараза или поветрие, как говорили, не может кончиться в двенадцать часов ночи. Еще вчера мы должны были сидеть по домам, закутавшись в маски, а завтра мы можем выскочить, начать обниматься и целоваться. Конечно, ограничительные меры нужно соблюдать. Я думаю, к этому призывает не только ВОЗ, но и врачи, и наши российские медицинские власти, скажем так», – прокомментировал он в эфире НСН.

