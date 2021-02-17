«Нас не догонят!» Шкуматов назвал Россию лидером по штрафам автомобилистов
Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей
С первого марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. С этого дня диагностические карты транспортных средств будут аннулироваться в том случае, если при их оформлении не был проведен технический осмотр.
Петр Шкуматов: «Также продажа диагностических карт через интернет станет уголовно наказуемой. Самих пунктов ТО в стране в три раза меньше, чем их должно быть, а без диагностической карты полис ОСАГО вам не продадут. Чтобы не попасть в патовую ситуацию, не стоять в безнадежных очередях, продлите диагностическую карту до первого марта. Не тяните», – посоветовал слушателям НСН Пётр Шкуматов.
Власти попросили таксистов не повышать цены из-за непогоды
Пришедший ранее в Московскую область снегопад сократил движение по дорогам Подмосковья на четверть. Региональный Минтранс просил таксистов не повышать цены из-за непогоды. В самой же столице был зафиксирован трехкратный рост цен на такси.
Петр Шкуматов: «Однако власти не сказали, собираются ли они вернуть таксистам трудовые права и социальные гарантии, а также хоть немного ограничить агрегаторов в росте комиссий – им уходит до 30 процентов от стоимости поездки. Подавляющее большинство таксистов сегодня являются так называемыми самозанятыми: без пенсий, без больничных и отпускных», – отметил автоэксперт в эфире НСН.
Автомобилисты жалуются на штрафы за парковку на заснеженных газонах
Автомобилисты начали жаловаться на штрафы за парковку на газонах зимой – из-за снежного покрова такое нарушение стало неочевидным.
Петр Шкуматов: «Из-за снега совершенно непонятно, где есть газон, а где его нет. Размер штрафов за якобы неправильную парковку доходит до трехсот тысяч рублей. Сегодня у нас вообще много штрафов: хороших и разных. К примеру, из-за новых дорожных камер в Москве, которые фиксируют разговоры по телефону во время езды, были оштрафованы почти 250 автовладельцев за два месяца», – рассказал он НСН.
Дорожные камеры принесли 145 млн штрафов в 2020 году
В 2020 году ГИБДД вынесла благодаря камерам в отношении российских водителей более 145 миллионов штрафов, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости.
Петр Шкуматов: «Наша страна занимает уверенное почетное первое место в мире по числу штрафов для автомобилистов и с каждым годом все больше отрывается от других стран по этому показателю. Нас не догонят!», – подытожил в интервью НСН Пётр Шкуматов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- США оспорят отказ в экстрадиции Ассанжа
- Патриархия назвала число переболевших и умерших от COVID-19 клириков и монахов
- В России выросли цены на овощи, куриное мясо и маргарин
- Суд оставил Добровинского без адвокатского статуса после дела Ефремова
- Глава Пентагона: США не будут выводить свои войска из Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru