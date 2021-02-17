«Нас не догонят!» Шкуматов назвал Россию лидером по штрафам автомобилистов

Петр Шкуматов: «Из-за снега совершенно непонятно, где есть газон, а где его нет. Размер штрафов за якобы неправильную парковку доходит до трехсот тысяч рублей. Сегодня у нас вообще много штрафов: хороших и разных. К примеру, из-за новых дорожных камер в Москве, которые фиксируют разговоры по телефону во время езды, были оштрафованы почти 250 автовладельцев за два месяца», – рассказал он НСН.

