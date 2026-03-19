Актер театра и кино, один из основателей «Квартета И» Леонид Барац в интервью НСН рассказал о 25-летии спектакля «День радио» и новых постановках, а также раскрыл свои рок- и кинопредпочтения.

Леонид Барац отметил, что любит и легендарные рок-группы, и следит за молодежью.

«Мы такие рок-н-ролльные ребята. Мы даже наш театр, скорее, считаем группой, по сути, а не по форме. Я продолжаю слушать, всех, кто вышел из 1980-90-х и продолжает выпускать альбомы. Конечно, есть классический рок-н-ролл - я слушаю и Deep Purple, и Queen обязательно, иногда даже возвращаюсь к The Beatles с удовольствием. Ну и всё достаточно давно появившиеся, но при этом новое: и Muse, и Radiohead, и Coldplay, и Imagine Dragons. При этом нет-нет, я всплакну и послушаю, например, "Агату Кристи", которой уже нет и которую я очень люблю., "АукцЫон" с большим удовольствием. Да и за молодежью слежу, дочери мне подсказывают что-то, но вот так, чтобы прямо "любить-любить", пока не появилось таких новых групп», - отметил актер.

Он также объяснил, почему «Квартет И» не создал свою музыкальную супергруппу и похвалил коллегу Александра Демидова (на фото), выступающего с группой «ДемидовBand».

«Я слушал много его песен, еще с общаги слышал, как он играет на гитаре и как поет. Он очень хороший мелодист, на мой взгляд. Стиль его группы я бы назвал советский попсовый рок, в хорошем смысле попсовый. Мне кажется, ему можно быть и пожестче, и порезче, но какие-то песни мне прямо нравятся, так что молодец Саша. Что касается создания группы, у нас был проект, который не пошел. Мы брали известные или не очень известные мелодии, на них писали песни и пели их, но это как-то «не поехало». Мне сейчас достаточно радости и объема драматургической и актерской работы, а петь и играть на гитаре – это для своих, дома. Я играю на пианино достаточно хорошо, я закончил в Одессе джазовое отделение. У нас вдруг запахло свободой и неожиданно открыли это отделение. Я после шести классов перешел на джазовое отделение и до десятого класса там занимался на пианино», - рассказал Барац.

