«Мы рок-н-ролльные ребята!»: Леонид Барац раскрыл секреты «Дня Радио» и «Квартета И»
Леонид Барац в эфире НСН рассказал, почему любит Кизи и Андерсона, каким будет будущее «мужской» киновселенной и как из «подглядывания» родился легендарный спектакль.
Музыка: от «Зверей» до «Агаты»
Актер театра и кино, один из основателей «Квартета И» Леонид Барац в интервью НСН рассказал о 25-летии спектакля «День радио» и новых постановках, а также раскрыл свои рок- и кинопредпочтения.
Леонид Барац отметил, что любит и легендарные рок-группы, и следит за молодежью.
«Мы такие рок-н-ролльные ребята. Мы даже наш театр, скорее, считаем группой, по сути, а не по форме. Я продолжаю слушать, всех, кто вышел из 1980-90-х и продолжает выпускать альбомы. Конечно, есть классический рок-н-ролл - я слушаю и Deep Purple, и Queen обязательно, иногда даже возвращаюсь к The Beatles с удовольствием. Ну и всё достаточно давно появившиеся, но при этом новое: и Muse, и Radiohead, и Coldplay, и Imagine Dragons. При этом нет-нет, я всплакну и послушаю, например, "Агату Кристи", которой уже нет и которую я очень люблю., "АукцЫон" с большим удовольствием. Да и за молодежью слежу, дочери мне подсказывают что-то, но вот так, чтобы прямо "любить-любить", пока не появилось таких новых групп», - отметил актер.
Он также объяснил, почему «Квартет И» не создал свою музыкальную супергруппу и похвалил коллегу Александра Демидова (на фото), выступающего с группой «ДемидовBand».
«Я слушал много его песен, еще с общаги слышал, как он играет на гитаре и как поет. Он очень хороший мелодист, на мой взгляд. Стиль его группы я бы назвал советский попсовый рок, в хорошем смысле попсовый. Мне кажется, ему можно быть и пожестче, и порезче, но какие-то песни мне прямо нравятся, так что молодец Саша. Что касается создания группы, у нас был проект, который не пошел. Мы брали известные или не очень известные мелодии, на них писали песни и пели их, но это как-то «не поехало». Мне сейчас достаточно радости и объема драматургической и актерской работы, а петь и играть на гитаре – это для своих, дома. Я играю на пианино достаточно хорошо, я закончил в Одессе джазовое отделение. У нас вдруг запахло свободой и неожиданно открыли это отделение. Я после шести классов перешел на джазовое отделение и до десятого класса там занимался на пианино», - рассказал Барац.
Театр: «Мы подсматривали за радио»
Ну а «Квартет И» отметит в Москве 21 марта 25-летие легендарного спектакля «День Радио». Леонид Барац рассказал, в чем секрет его успеха.
«Мы работали на "Нашем радио" и подглядывали, делали "межпрограммки" какие-то в огромном количестве и сидели, посматривали, что происходит на радио. А потом стали жалеть, что это материал уходит: произносится на радио и куда-то исчезает. Мы дружили с Лешей Кортневым и подумали, что неплохо бы сымитировать эфир прямо на сцене. Мы начали писать пьесу и думали, что это будет быстро сделано "на коленке", а в итоге это все выросло вот в такой спектакль. Мне кажется, он до сих пор идет, потому что там очень много хорошей энергии и таланта вложено – кортневский, "Несчастного случая", Нонны, Димы Марьянова, Макса Виторгана. Коллаборация, которая произошла (хотя мы тогда такого слова не знали), вложила много энергии в этот спектакль. Мы уже сами не знаем, что с этим делать, как его посадить в какой-то момент. Он летит и летит, зритель идет, а для нас это уже стало не спектаклем, а частью жизни. Лет через 10-12 после его выхода я был сильно против, чтобы мы продолжали играть, потому что казалось мне, что он заслоняет нам какие-то вещи. А потом он уже стал частью жизни: почистил зубы, помылся, поспал, сходил в туалет, поел, сыграл "День радио". Это в этом ряду теперь уже находится», - сказал он.
Барац также объяснил, как изменился за 25 лет сам «Квартет И», и рекомендовал новые спектакли.
«Изменились мы сильно. Если говорить о творчестве, просто принципиально поменялись, многому научились. То, что было когда-то нашей радостью и нашим преимуществом, например, неумение писать пьесы, сейчас иногда мешает, потому что мы знаем, "как нельзя" а тогда не знали и оно оказывалось смешно. Наш новый спектакль "Пассажиры отложенных рейсов" принципиально отличается от "Дня радио" и по сути, и по форме. На него нужно прямо бежать и смотреть, пока он звенит и летит. Много смеха, много слез у зрителей. На мой взгляд, это лучшая наша пьеса после "Быстрее, чем кролики". Тот, кто хочет прямого разговора - это "Письма и песни". Это разговор без четвертой стены, мы обращаемся прямо в зал, между собой говорим. "Письма" — это тексты, "песни" — это кто-то поет песни. Иногда это "Несчастный случай", иногда группа "Ундервуд", а когда мы устраиваем большие спектакли, приглашаем Агутина или Преснякова. Есть спектакль "Один день из смерти Вадика Беляева". У него непростая судьба, потому что он вышел в пандемию, на изломе, когда страна была одной, а становилась принципиально другой. Но спектакль, на мой взгляд, интересный», - посоветовал актер.
Кино: Кузя, «Оскар» и мужская вселенная
Леонид Барац рассказал о съемках новых фильмов, отметив, что создатели франшизы «О чем говорят мужчины» устали от «мужской вселенной».
«Мы будем снимать в июле фильм, у которого пока рабочее название "Он был старше ее", а выпускать его планируем где-то вокруг 14 февраля. А в феврале следующего года мы начнем снимать фильм "Пассажиры отложенных рейсов", а выпускать его осенью 2027 года. Мы уже ребята взрослые и дошли до жанра трагикомедии. "Пассажиры" — это просто сплошной смех, зал постоянно смеется и аплодирует, но нет-нет, да и всплакнет. Что касается "мужской вселенной", мы от нее устали и, мне кажется, зритель тоже устал. Тут есть западня, ловушка. Ты делаешь вроде бы то же самое, вкладывая другие мысли, другие разговоры, а люди говорят: мы же это уже все видели, и, наверное, они правы. Может быть, настанет момент, когда мы заговорим о болячках, предстоящей смерти, завещаниях, проблемах с простатой. Может быть, это и стоит сделать в какой-то момент, но пока занимаемся другим», - пояснил он.
Барац также назвал любимых сценаристов и режиссеров, в числе которых оказался триумфатор «Оскара» Пол Томас Андерсон (на фото).
«Я очень люблю Андерсона, который, собственно, "Магнолию" сам и написал. Это не Уэс Андерсон, а Пол Томас Андерсон, который сейчас получил "Оскар" за "Битву за битвой", которую имеет смысл посмотреть. Это, конечно, не "Магнолия", но такое социальное высказывание, скорее, чем кино. Также стоит посмотреть "Сентиментальную ценность" (победитель «Оскара»-2026 в номинации лучший фильм на иностранном языке – прим. НСН), режиссер которой Йокаим Триер оказался родственником Ларс фон Триера. Отмечу Синди Люмета с его "Собачьим полднем", Роберта Олтмена с "Военно-полевым госпиталем" и фильмом "Short Cuts", в нашем прокате он называется "Короткие истории". Франсуа Трюффо, Бертран Блие, очень хороший сценарист Чарли Кауфман, но не путайте его с режиссером "Невыносимой легкости бытия" Филипом Кауфманом. Мой любимый фильм "Пролетая над гнездом кукушки", поэтому Кен Кизи созвучен, хотя до него не дотянуться. Мне так хочется, чтобы Николсон задушил эту медсестру каждый раз, но не получается ни у него, ни у нас всех. Ну и, конечно, наши великие: Брагинский, Александр Володин, Виктория Токарева. С Токаревой мы неожиданно познакомились, она совершенно чудесная, умная и прекрасная», - заключил собеседник НСН.
