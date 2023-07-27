«Моцарт – это Россия!»: Журова рассказала о трансформации спектакля «Амадей»

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий последжних июльских выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

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Музыкальный уикенд в столице начнется уже сегодня с концерта на корабле группы «Пилот» (27 июля, теплоход «Рио-1»), не испугавшейся коллизий московской погоды. «Эпидемия» (28 июля, «Красный октябрь») и «Заточка» (27 июля, «Красный октябрь») дадут в выходные уличные концерты, Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения (29 июля «Base»), начав праздничные пляски уже сегодня в Питере (27 июля, Сад Меншикова) а фанатов группы «Чиж & Co» ждет творческий вечер Сергея Чигракова (29 июля, «16 Тонн»).

КняZz отправится в турне по Сочи, Краснодару и Анапе, в Ирбите (Свердловская область) пройдет байк-фест с участием «7Б» и «Северного флота», а Леонид Агутин даст большой концерт на «ВТБ Арене» (29 июля).

Ну а Светлана Журова рассказала НСН о своем отношении к рок-музыке и похвалила группу «Пикник», которую давно слушает ее сын.

«Да, это удивительно, он ее до сих пор знает, сейчас играет на гитаре. Наша семья знает группу "Пикник", есть записи, слушаем. "Кукла с человеческим лицом" и другие песни, - мне нравится необычность, люблю необычных певцов с таким тембром. У "Пикника" точно есть необычность, хотя я очень люблю и Сашу Маршала, и во времена «Парка Горького», и сейчас, в его новой ипостаси. Буквально недавно была на его концерте, совершенно потрясающий! Во времена спортивной карьеры слушала и "Кино", и "Машину времени", и то же "Воскресенье". И бардов я любила, не только рок. Группа "Кино" и Цой, - я помню, когда он разбился. У нас там были сборы и мы на велосипедах проезжали мимо. Я помню, это было настолько невероятное чувство, буквально через несколько недель, как это произошло, и был какой-то трепет. Честно скажу, проезжая мимо этого места в Прибалтике, было как-то не по себе», - призналась Журова.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года также рассказала, какой музыкой вдохновлялась перед большими победами.

«Мне очень нравилась в момент моей подготовки группа Foreigner. У них есть прекрасные баллады и они меня по ритму очень настраивали на старт. Был интересный период, я разную музыку слушала. А перед тем, как лечь спать, наоборот мне помогали церковные хоры, эта музыка настраивала на другой лад, меняла "код". Ты засыпал с каким-то очень правильным, хорошим настроением, настроем и состоянием духа, что немаловажно для спортсмена, ведь мы выигрываем не только за счет хорошей физической подготовки, но и за счет силы духа. Что слушала перед тем как взять золото Олимпиады в Турине? Скорее всего, это был Foreigner, а вечером Рождественские песни», - отметила легендарная спортсменка.

