«Моцарт – это Россия!»: Журова рассказала о трансформации спектакля «Амадей»
Олимпийская чемпионка рассказала в эфире НСН, почему Ходченкова сыграла ее в кино, похвалила сериал с Аксеновой и хиты «Пикника», и рекомендовала «Амадея» с «Маяковским».
Музыка: Цой, «Пикник» и «Moscow Calling»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий последжних июльских выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
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Музыкальный уикенд в столице начнется уже сегодня с концерта на корабле группы «Пилот» (27 июля, теплоход «Рио-1»), не испугавшейся коллизий московской погоды. «Эпидемия» (28 июля, «Красный октябрь») и «Заточка» (27 июля, «Красный октябрь») дадут в выходные уличные концерты, Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения (29 июля «Base»), начав праздничные пляски уже сегодня в Питере (27 июля, Сад Меншикова) а фанатов группы «Чиж & Co» ждет творческий вечер Сергея Чигракова (29 июля, «16 Тонн»).
КняZz отправится в турне по Сочи, Краснодару и Анапе, в Ирбите (Свердловская область) пройдет байк-фест с участием «7Б» и «Северного флота», а Леонид Агутин даст большой концерт на «ВТБ Арене» (29 июля).
Ну а Светлана Журова рассказала НСН о своем отношении к рок-музыке и похвалила группу «Пикник», которую давно слушает ее сын.
«Да, это удивительно, он ее до сих пор знает, сейчас играет на гитаре. Наша семья знает группу "Пикник", есть записи, слушаем. "Кукла с человеческим лицом" и другие песни, - мне нравится необычность, люблю необычных певцов с таким тембром. У "Пикника" точно есть необычность, хотя я очень люблю и Сашу Маршала, и во времена «Парка Горького», и сейчас, в его новой ипостаси. Буквально недавно была на его концерте, совершенно потрясающий! Во времена спортивной карьеры слушала и "Кино", и "Машину времени", и то же "Воскресенье". И бардов я любила, не только рок. Группа "Кино" и Цой, - я помню, когда он разбился. У нас там были сборы и мы на велосипедах проезжали мимо. Я помню, это было настолько невероятное чувство, буквально через несколько недель, как это произошло, и был какой-то трепет. Честно скажу, проезжая мимо этого места в Прибалтике, было как-то не по себе», - призналась Журова.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года также рассказала, какой музыкой вдохновлялась перед большими победами.
«Мне очень нравилась в момент моей подготовки группа Foreigner. У них есть прекрасные баллады и они меня по ритму очень настраивали на старт. Был интересный период, я разную музыку слушала. А перед тем, как лечь спать, наоборот мне помогали церковные хоры, эта музыка настраивала на другой лад, меняла "код". Ты засыпал с каким-то очень правильным, хорошим настроением, настроем и состоянием духа, что немаловажно для спортсмена, ведь мы выигрываем не только за счет хорошей физической подготовки, но и за счет силы духа. Что слушала перед тем как взять золото Олимпиады в Турине? Скорее всего, это был Foreigner, а вечером Рождественские песни», - отметила легендарная спортсменка.
Театр: «Моцарт – это Россия, а Сальери – весь мир!»
В числе самых популярных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «БЕСприданница» в Театре им. Моссовета (режиссер-постановщик Евгений Марчелли), «Интуиция» в Театре «Современник» (режиссеры Константин Хабенский и Данил Чащин), о которой рассказывал НСН ее автор Александр Цыпкин, а также «Баба Шанель» в Театре Луны.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Лебединое озеро» и «Женитьбу», тюменскую публику заинтересовал «Тартюф», а в калининградском замке дадут рок-оперу «Моцарт».
Светлана Журова рекомендовала спектакль «Маршрут построен» в «Ленкоме», а также посоветовала сходить на мюзикл «Маяковский» (на фото) в Театр Луны.
«Буквально сейчас была на спектакле "Маршрут построен" в "Ленкоме", только что премьера состоялась. Там очень современная интерпретация поисков счастья героев в нынешних реалиях с современными технологиями. Это очень классно, хороший спектакль, мне очень понравился. Кроме того, на меня произвел впечатление совершенно неожиданно Театр Луны и постановка Герасимова "Маяковский". Я считала, что стихи Маяковского достаточно тяжелые, казалось бы, для многих. Но здесь получилось потрясающе, как будто сценарий был написан по "Википедии": очень понятные факты из жизни Маяковского были в нем отражены. Это два последних спектакля, которые я видела», - сказала Журова.
При этом она рассказала о неожиданном эффекте спектакля «Амадей» в Театре «У Никитских ворот».
«Мне нравится Театр "У Никитских ворот", там классные спектакли. Более того, когда я смотрела там спектакль "Три мушкетера", подумала, что надо ребенка привести, потому что он сделан легко, ровно по фильму, детей было много на спектакле. И очень понравился "Амадей". Я когда посмотрела, сказала: «Слушайте, это же про Россию! Моцарт – это Россия, а Сальери – это весь мир». Это потрясающий спектакль. Я не думаю, что режиссер вкладывал такой глубокий смысл, но получилось, что он трансформировался сейчас именно так. Талантливый и гениальный Амадей и завидующий ему Сальери. Это очень про нас на самом деле, поэтому такие спектакли удивляют. Я, может быть, не так часто хожу в театр, но бывает, что приводит тебя жизнь», - философски отметила депутат Госдумы.
Кино: Палыч, Жизнь и «Чемпионы»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Лидером по предварительным продажам стала комедия «За Палыча!» (режиссер - Андрей Богатырев) с Сергеем Шакуровым и Иваном Охлобыстиным, рассказывающая о необычных приключениях «мажора» по имени Тема Голубь.
Любителей фильмов Netflix порадует психологический хоррор «Реинкарнация. Новая глава». Кроме того, на экраны выйдет семейный фильм «Хвостатые пришельцы» о собаках-инопланетянах.
Светлана Журова рассказала НСН о любимых современных актрисах и рекомендовала посмотреть сериал «Жить жизнь».
«Из современных мне Аксенова очень нравится сейчас, я люблю Гусеву, у нас есть много хороших актрис и актеров, та же Мороз. Сейчас шел интересный сериал "Жить жизнь" как раз с Аксеновой, очень поучительный для девушек молодых и немолодых, очень захватывающий сериал. Всем его рекомендовала для просмотра, хотя мужчины, наверное, увидят в этом другой, скрытый смысл», - посоветовала Журова.
Она также раскрыла подробности съемок фильма «Чемпионы», в котором саму Журову сыграла Светлана Ходченкова (на фото).
«Если говорить про фильм "Чемпионы", это экранизация истории моей спортивной жизни в очень сжатом варианте. Может, хотелось полноценную историю, но пока получилось так, и я благодарна Светлане Ходченковой, которая согласилась на мое предложение, я ее уговорила тогда сыграть меня. Она очень популярная актриса и, думаю, только ради меня согласилась, потому что для нее это был первый раз, когда она играла спортсменок. Это потом ей начали предлагать и другие роли спортсменок, но началось это с меня. Мы с ней участвовали в разных проектах. Мне она нравится как актриса, несомненно, но в то же время она очень похожа внешне, а мне хотелось соответствия внешности. Я знала, что она сыграет хорошо», - отметила олимпийская чемпионка.
Она также рассказала, откуда взялся образ девочки из этого фильма, в которой многие узнали себя.
«Мы сами писали сценарий. Ко мне пришли к самой первой с предложением, что будет история про меня, я посоветовала еще ряд спортсменов и сказала: "Антон Сихарулидзе, Лена Бережная, Коля Круглов, - если вы хотите интересные истории, то точно про них". Они меня услышали, с ними договорились, и эти спортсмены тоже участвовали в написании сценария. В нашем случае не было никаких скандалов или передергиваний, мы могли придраться к каким–то словам, но специфические выражения не поняла бы широкая аудитория. При этом пришлось сжать историю, какие-то факты были немножечко изменены, но по сути они были. В моем сюжете есть девочка, и мне каждая потом говорила: "Это про меня?" Многие увидели в себе эту девочку, хотя она была собирательным образом. Сейчас в спортивных лагерях тренеры очень часто показывают этот фильм детям, на этом примере у нас воспитывают молодежь, и мне очень приятно, что я являюсь в этом фильме примером для какого-то подражания, в том числе», - заключила собеседница НСН.
«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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