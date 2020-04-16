Милонов о Горбачеве, отмене госэкзаменов и эффективности на «удаленке»

Виталий Милонов: «Какие шестьдесят, да мы все готовы к этому режиму. Только вот кушать очень хочется, да и сходить куда-нибудь мы были бы не против. Вообще, все сто процентов готовы самоизолироваться, только бы не болеть. И вам быть здоровыми, чтобы это непонятная зараза обошла вас стороной», – желает он слушателям НСН.

