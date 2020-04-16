Милонов о Горбачеве, отмене госэкзаменов и эффективности на «удаленке»
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Горбачев призвал страны сократить военные расходы на фоне коронавируса
Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии.
Виталий Милонов: «Хорошая идея. Тогда пусть бывший президент СССР расскажет своим заокеанским друзьям, чтобы именно они начали с себя, потому что угроза «миру во всем мире» происходит только из-за Соединенных Штатов, которые, как собаки бешеные хотят всех оккупировать», – отмечает Виталий Милонов в беседе с НСН.
Опрос: 60 процентов россиян готовы к продлению режима самоизоляции
Согласно результатам опроса АНО «Национальные приоритеты», 60 процентов россиян готовы к возможному продлению режима самоизоляции.
Виталий Милонов: «Какие шестьдесят, да мы все готовы к этому режиму. Только вот кушать очень хочется, да и сходить куда-нибудь мы были бы не против. Вообще, все сто процентов готовы самоизолироваться, только бы не болеть. И вам быть здоровыми, чтобы это непонятная зараза обошла вас стороной», – желает он слушателям НСН.
Вузы могут отменять госэкзамены, а автошколы переносить занятия
Министерство образования и науки России заявило, что вузы вправе отменять госэкзамены. Тем временем, Министерство просвещения рекомендовало автошколам отказаться от очных занятий по теории, а практические занятия перенести.
Виталий Милонов: «Неплохая идея. Наверное, лучше отметить ЕГЭ и ввести пятидневную учебную неделю для бедных учителей и их учеников, а не мучить их по шесть дней. А сдавать на права, по рекомендации Министерства просвещения, будет нельзя», – говорит депутат НСН.
Пользователи стали чаще сидеть в соцсетях
С начала перехода на режим самоизоляции аналитики зафиксировали рост количества постов, комментариев и «лайков» в популярных соцсетях.
Виталий Милонов: «Видимо, наши школьники не только онлайн занимаются, но еще и лайкают тоже. Лишь бы дурью не маялись», – комментирует он в эфире НСН.
Треть россиян признались в снижении своей работоспособности на «удаленке»
Каждый третий россиянин стал менее эффективно работать на «удалёнке». При этом 5 процентов опрошенных подчеркнули, что им с трудом удаётся организовать рабочий процесс. Об этом сообщает сервис Работа.ру.
Виталий Милонов: «А что стало с остальными? Неужели у них все хорошо, и все как и прежде? Очень сильно сомневаюсь», – подытоживает в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- Власти Калининградской области выделят по 50 тыс. рублей желающим открыть свой бизнес
- В РФ разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019
- Заболевших ОРВИ москвичей обяжут соблюдать самоизоляцию
- Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска
- Первый случай коронавируса выявлен в Республике Алтай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru