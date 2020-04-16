Милонов о Горбачеве, отмене госэкзаменов и эффективности на «удаленке»

Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Горбачев призвал страны сократить военные расходы на фоне коронавируса

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии.

Виталий Милонов: «Хорошая идея. Тогда пусть бывший президент СССР расскажет своим заокеанским друзьям, чтобы именно они начали с себя, потому что угроза «миру во всем мире» происходит только из-за Соединенных Штатов, которые, как собаки бешеные хотят всех оккупировать», – отмечает Виталий Милонов в беседе с НСН.

2

Опрос: 60 процентов россиян готовы к продлению режима самоизоляции

Согласно результатам опроса АНО «Национальные приоритеты», 60 процентов россиян готовы к возможному продлению режима самоизоляции.

Виталий Милонов: «Какие шестьдесят, да мы все готовы к этому режиму. Только вот кушать очень хочется, да и сходить куда-нибудь мы были бы не против. Вообще, все сто процентов готовы самоизолироваться, только бы не болеть. И вам быть здоровыми, чтобы это непонятная зараза обошла вас стороной», – желает он слушателям НСН

3

Вузы могут отменять госэкзамены, а автошколы переносить занятия

Министерство образования и науки России заявило, что вузы вправе отменять госэкзамены. Тем временем, Министерство просвещения рекомендовало автошколам отказаться от очных занятий по теории, а практические занятия перенести.

Виталий Милонов: «Неплохая идея. Наверное, лучше отметить ЕГЭ и ввести пятидневную учебную неделю для бедных учителей и их учеников, а не мучить их по шесть дней. А сдавать на права, по рекомендации Министерства просвещения, будет нельзя», – говорит депутат НСН

4

Пользователи стали чаще сидеть в соцсетях

С начала перехода на режим самоизоляции аналитики зафиксировали рост количества постов, комментариев и «лайков» в популярных соцсетях. 

Виталий Милонов: «Видимо, наши школьники не только онлайн занимаются, но еще и лайкают тоже. Лишь бы дурью не маялись», – комментирует он в эфире НСН

5

Треть россиян признались в снижении своей работоспособности на «удаленке»

Каждый третий россиянин стал менее эффективно работать на «удалёнке». При этом 5 процентов опрошенных подчеркнули, что им с трудом удаётся организовать рабочий процесс. Об этом сообщает сервис Работа.ру.

Виталий Милонов: «А что стало с остальными? Неужели у них все хорошо, и все как и прежде? Очень сильно сомневаюсь», – подытоживает в интервью НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Виталий МилоновАвторские Новости
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