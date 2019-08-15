Милонов: Популяризируя Бузову, мы множим несовершеннолетних матерей

Виталий Милонов: «Да что там ВЦИОМ, вам любой человек скажет, что кредитов в нашей стране много. Россияне, граждане! Ну не берите вы эти кредиты! Ведь потом же эти 40% от своего дохода придется отдавать, а иначе придут коллекторы», - предупредил Виталий Милонов в беседе с НСН.

