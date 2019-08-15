Милонов: Популяризируя Бузову, мы множим несовершеннолетних матерей
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Лайнер вылетел из «Жуковского» в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало попадание в него птицы.
Виталий Милонов: «Хочется сказать: молодцы, парни! Умеете же вы, можете же действовать в критических ситуациях так, как надо! Спасибо! Все остальные пилоты должны брать с вас пример!» - заявил Виталий Милонов в эфире НСН.
Лавров: Передача двух Курильских островов Японии возможна только после заключения мирного договора
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Виталий Милонов: «Мы же понимаем, что в этом мирном договоре должна быть строчка о том, что Япония от всех претензий к Российской Федерации отказывается. И вот после подписания этого договора продолжим беседу»,- отметил он, общаясь с НСН.
В России 5 несовершеннолетних девушек, родивших пятого ребенка
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Таковы данные Росстата. Выяснилось, что в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет. Ведомство нашло четыре таких девочки в стране.
Виталий Милонов: «А сколько таких девочек в стране это ведомство не нашло? Ну, а чем раньше мы будем показывать «Дом - 2» и популяризировать Ольгу Бузову, тем больше у нас будет несовершеннолетних матерей. Закономерность тут очевидна», - сказал он НСН.
ВЦИОМ нашел непогашенные кредиты у половины россиян
ВЦИОМ нашел непогашенные кредиты у половины россиян. Кроме того, социологи сообщили, что 31% должников тратят в месяц на выплаты по кредитам от 10% до 20% семейного дохода, 16% должников - до 30% дохода, 13% респондентов заявили, что на погашение кредита у них уходит от 41% до 50% дохода семьи.
Виталий Милонов: «Да что там ВЦИОМ, вам любой человек скажет, что кредитов в нашей стране много. Россияне, граждане! Ну не берите вы эти кредиты! Ведь потом же эти 40% от своего дохода придется отдавать, а иначе придут коллекторы», - предупредил Виталий Милонов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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