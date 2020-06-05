Марков: В Белоруссии и США готовят государственные перевороты

Сергей Марков: «В Белоруссии выборы 9 августа. Александр Лукашенко – друг России, хотя и довольно сложный, но очень популярный политик и в России. Сейчас там по украинскому сценарию пытаются совершить майдан, и насадить Белоруссии такую же хунту, которая посажена в Украине, с такой же целью – сделать Белоруссию врагом России и запретить русский язык. Сам Лукашенко, видимо, пытается подготовиться к этой попытке майдана, консолидировать своих друзей, выгоняя американскую агентуру из власти. А признание виз – очень важная вещь. Одной из причин споров между Россией и Белоруссией стало то, что Белоруссия сделала безвизовый въезд для всех граждан Евросоюза, еще для сорока стран, включая в том числе американцев, чтобы расширить туризм. А в результате мы были вынуждены закрыть границу между Россией и Белоруссией, чтобы не пускать тех американцев и представителей Евросоюза, которые легко получают возможность прийти на территорию Белоруссии, а дальше уже, не спросив визы, могли идти через открытую границу», – пояснил он для слушателей НСН.

