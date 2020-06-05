Марков: В Белоруссии и США готовят государственные перевороты
Директор Института политических исследований Сергей Марков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Трамп обвинил Байдена в бездействии в борьбе с расизмом
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил своего вероятного соперника на выборах Джо Байдена в бездействии в вопросе борьбы с расизмом в США. Массовые беспорядки охватили США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца полицейскими. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения.
Сергей Марков: «Слабовато ведет себя Трамп. По сути дела, мы имеем не только расовые волнения в США, которые повторяются часто, мы имеем поджигаемые противниками Трампа расовые волнения, поскольку с помощью них противники Трампа хотят совершить государственный переворот», – прокомментировал в интервью НСН Сергей Марков.
Лукашенко отправил белорусское правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко. В среду Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства. Кроме того, МИД России рассчитывает скоро подписать с Белоруссией соглашение о взаимном признании виз.
Сергей Марков: «В Белоруссии выборы 9 августа. Александр Лукашенко – друг России, хотя и довольно сложный, но очень популярный политик и в России. Сейчас там по украинскому сценарию пытаются совершить майдан, и насадить Белоруссии такую же хунту, которая посажена в Украине, с такой же целью – сделать Белоруссию врагом России и запретить русский язык. Сам Лукашенко, видимо, пытается подготовиться к этой попытке майдана, консолидировать своих друзей, выгоняя американскую агентуру из власти. А признание виз – очень важная вещь. Одной из причин споров между Россией и Белоруссией стало то, что Белоруссия сделала безвизовый въезд для всех граждан Евросоюза, еще для сорока стран, включая в том числе американцев, чтобы расширить туризм. А в результате мы были вынуждены закрыть границу между Россией и Белоруссией, чтобы не пускать тех американцев и представителей Евросоюза, которые легко получают возможность прийти на территорию Белоруссии, а дальше уже, не спросив визы, могли идти через открытую границу», – пояснил он для слушателей НСН.
Опрос: Выпускники вузов хотят работать дистанционно
Согласно результатам опроса, более половины (55%) российских выпускников мечтает работать удаленно, при этом имея возможность приходить в офис. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей».
Сергей Марков: «Я считаю, что это одно из очень хороших последствий пандемии. Вообще, это, конечно, должна быть еще и рекомендация правительства. Ведь многие специальности, такие как бухгалтеры, к примеру, системные администраторы, вполне могут большую часть рабочих дней проводить дома. И представляете, транспорт тогда будет загружен на 10-20 процентов меньше. Плюс, если будет дистанционная работа, то можно будет и нанимать людей из других регионов», – отметил в беседе с НСН Сергей Марков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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