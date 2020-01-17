Марков: Украина – это русская страна

Сергей Марков: «Там давно идет дерусификация, и это важнейшая угроза для России. Украина – это русская страна. Известно, например, когда люди подходят к банкомату и делают какой-то запрос, у них есть возможность выбрать один из трех языков: русский, украинский и английский. 95% выбирают русский язык. Это русская страна. Но им пытаются запретить говорить на русском языке, это уже запретили в государственной системе власти. Речь идет о том, чтобы сделать из наших русских братьев на Украине антирусских. А потом бросить их войной против нас, чтобы 30 миллионов человек пошли на нас, и чтобы мы с ними убивали друг друга. Вот такой план», – уверяет политолог НСН.

