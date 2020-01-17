Марков: Украина – это русская страна
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Российское правительство ушло в отставку
Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию.
Сергей Марков: «Это было неожиданно для всех. Но, и Владимир Путин, и большинство граждан недовольны этим правительством, поскольку оно уже несколько лет никак не может добиться увеличения доходов населения путем экономического роста. Соответственно, главная задача перед новым правительством – экономический рост. И Путин сказал, что он должен быть выше среднемирового, то есть он должен быть четыре процента, а не где-то около одного, как сейчас. Это большое изменение, которое, кстати, западники не ожидали, и никто теперь не знает, как это интерпретировать. Но мы-то с вами, уважаемые слушатели, знаем», – говорит Сергей Марков в эфире НСН.
Мишустин стал новым премьер-министром
Президент Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства подписал соответствующий указ 16 января 2020 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сергей Марков: «Это было также внезапным назначением. Но, в то же время, мы можем назвать причины. Мишустин является очень успешным главой Налоговой службы, который провел там полную цифровизацию. В результате наша Налоговая служба стала лучше большинства служб мира. А не так много наших министерств могут этим похвастаться», – комментирует он специально для НСН.
Украина приняла закон об ограничении русского языка в образовании
Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке.
Сергей Марков: «Там давно идет дерусификация, и это важнейшая угроза для России. Украина – это русская страна. Известно, например, когда люди подходят к банкомату и делают какой-то запрос, у них есть возможность выбрать один из трех языков: русский, украинский и английский. 95% выбирают русский язык. Это русская страна. Но им пытаются запретить говорить на русском языке, это уже запретили в государственной системе власти. Речь идет о том, чтобы сделать из наших русских братьев на Украине антирусских. А потом бросить их войной против нас, чтобы 30 миллионов человек пошли на нас, и чтобы мы с ними убивали друг друга. Вот такой план», – уверяет политолог НСН.
Россияне не хотят пить и курить в 2020 году
Россияне в новом году чаще всего обещали самим себе «бросить курить» и «бросить пить». Эти данные стали известны после анализа новогодних запросов пользователей «Яндекса».
Сергей Марков: «Они не только обещали, они бросали. Предыдущий год – это революция здорового образа жизни. У нас сейчас, согласно социологии, 53 процента граждан вообще не пьют. Россия на глазах превращается в самую непьющую страну Европы, если, конечно, не брать мусульманскую Албанию. В России "бум" здорового образа жизни», – отмечает в беседе с НСН Сергей Марков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.