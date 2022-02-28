Мариничев: Роботы вносят в жизнь человека гендерную нейтральность

Дмитрий Мариничев: «В большинстве своем мы пока не можем понять, что это за напасть такая, и почему мальчик не может называться мальчиком и мужчиной, а девочка девушкой и женщиной. И почему все должны быть гендерно-нейтральными? Я честно говоря, не знаю первоисточника и причин для такого подхода, но могу предположить, что этот тренд связан с информационными сущностями и роботами, которые приходят в нашу жизнь. И у людей создается ощущение, что они общаются с сущностями, похожими на людей. И с помощью вот такого незамысловатого ухода в гендерно-нейтральное состояние людей готовят к жизни с виртуальными и не виртуальными роботизированными существами в повседневной жизни», - резюмировал собеседник.

