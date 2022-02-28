Мариничев: Роботы вносят в жизнь человека гендерную нейтральность
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В метро Москвы усилят работу касс в связи с проблемами с оплатой проезда
В связи с возникающими у пассажиров проблемами при оплате проезда с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay в метрополитене Москвы будет усилена работа касс, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Дмитрий Мариничев: «Уверен, что уже многие столкнулись с проблемой оплаты не только в метро, но и в различных магазинах с помощью Apple Pay и Google Pay. Конечно, это неприятная конструкция, потому что она лишает нас привычного удобства и комфорта. Но надеюсь, что это временно и проблема будет так или иначе решена», - сказал собеседник НСН.
Meta подала патентную заявку на «3D-разговоры»
В заявке описывается технология захвата и передачи 3D-изображения пользователя, совершающего звонок. Цель технологии — сымитировать разговор «лицом к лицу». Хотя заявка была подана еще в 2020 году, обнародована она была совсем недавно, и патент еще не выдан.
Дмитрий Мариничев: «Это уже не первая попытка запатентовать заявку 3D- разговоры. Понятно, что ноги растут из нашего прошлого, из того, что описывали фантасты в 60-70е годы. Люди очень хотят 3D-разговоры, очень хотят реалистичности, не просто смотреть в экран, но ощущать собеседника. Идея создания таких разговоров очевидная, но для реализации пока что не очень реалистичная», - отметил он.
Siri получила новый голос в бете iOS 15.4
В бета-версии iOS 15.4 купертиновцы добавили пятый голос для американской Siri. Озвучка получила незамысловатое название «Голос 5», а само звучание постарались сделать гендерно-нейтралньным.
Дмитрий Мариничев: «В большинстве своем мы пока не можем понять, что это за напасть такая, и почему мальчик не может называться мальчиком и мужчиной, а девочка девушкой и женщиной. И почему все должны быть гендерно-нейтральными? Я честно говоря, не знаю первоисточника и причин для такого подхода, но могу предположить, что этот тренд связан с информационными сущностями и роботами, которые приходят в нашу жизнь. И у людей создается ощущение, что они общаются с сущностями, похожими на людей. И с помощью вот такого незамысловатого ухода в гендерно-нейтральное состояние людей готовят к жизни с виртуальными и не виртуальными роботизированными существами в повседневной жизни», - резюмировал собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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