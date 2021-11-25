Мариничев: Дополненная реальность будет приходить в нашу жизнь семимильными шагами

Дмитрий Мариничев: «Это все замечательно, но в какой-то промежуток времени мы с вами вообще перестанем понимать, общаемся мы с человеком или роботом. Человечеству в целом придется столкнуться с этой проблемой. Как наши дети относятся к чат-ботам: как к механической игрушке или они все-таки олицетворяют его с живым существом», - сказал он.

