Мариничев: Дополненная реальность будет приходить в нашу жизнь семимильными шагами
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России выросло число атак программ-вымогателей
Количество атак программ-вымогателей на организации в России увеличилось в текущем году более чем втрое, а самыми активными оказались операторы шифровальщиков Dharma, Crylock и Thanos, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
Дмитрий Мариничев: «Вирусы-шифровальщики - очень неприятная вещь. Мне известно несколько случаев, когда бизнесменам приходилось платить, так сказать, операторам этих программ, чтобы не потерять все данные компании и не потерять бизнес. Полезные универсальные советы дать, наверно, не получится. Но все же обращайте внимание, на какие сайты вы заходите, какие файлы скачиваете, пользуйтесь антивирусным программным обеспечением, постоянно обновляйте операционную систему. Уязвимость операционной системы - одна из причин попадания такого класса программных продуктов на ваш персональный компьютер», - предупредил он.
В Москве выпустили карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности
Ее функции останутся прежними, а чтобы воспользоваться эффектом дополненной реальности, нужно навести камеру на карту с включенной Instagram-маской. После этого на экране отобразится анимация, которая напомнит о десятилетии городских онлайн-услуг и сервисов.
Дмитрий Мариничев: «Наверное, будет приятно получить такую карту и понаблюдать, что же там происходит в дополненной реальности. Дополненная реальность будет приходить в нашу жизнь семимильными шагами. Даже инструкция, как подключить домашний прибор или по сбору пылесоса будет скоро сопровождаться дополненной реальностью в виде ролика, который расскажет, как вам собрать или подключить этот прибор», - прогнозировал собеседник НСН
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта
Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта.
Дмитрий Мариничев: «Это все замечательно, но в какой-то промежуток времени мы с вами вообще перестанем понимать, общаемся мы с человеком или роботом. Человечеству в целом придется столкнуться с этой проблемой. Как наши дети относятся к чат-ботам: как к механической игрушке или они все-таки олицетворяют его с живым существом», - сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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