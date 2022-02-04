Малоземов: Между Россией и Западом снижается градус напряженности

Сергей Малоземов: «Дания первой в Европе на этой неделе отменила все коронавирусные ограничения. Там даже открыли ночные клубы и рестораны, а маски нужно носить только при посещении больниц. Это совпало с заявлением учёных из Университета Джонса Хопкинса, которые представили данные исследования, говорящего о том, что локдауны и закрытие границ вообще неэффективны против коронавируса — это только разрушает экономику и плодит социальные проблемы. Ну и плюс особенности штамма - заболевших "омикроном" в той же Дании сейчас много, но госпитализированных мало — и власти считают, что вирус во многом потерял свою опасность из-за большого числа вакцинированных — более 60 процентов датчан получили уже третью дозу прививки», - сообщил он.

