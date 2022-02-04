Малоземов: Между Россией и Западом снижается градус напряженности
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит.
Сергей Малоземов: «Среди всего информационного шума, который сопровождал ситуацию вокруг Украины и отношений России с Западом, я лично выловил, кажется, наметившийся тренд на некоторое снижение напряжённости. И даже хотя Запад отверг предложения России, а Владимир Зеленский объявил об усилении армии, всё чаще риторика от военной сдвигается в сторону переговорной, и, хочется верить, это позитивный знак. Сегодня также стало известно, что один из главных «ястребов», генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого Россия обвиняла в потере связи с реальностью, вскоре уйдёт в отставку, чтобы возглавить Нацбанк Норвегии. Это тоже, надеюсь, признак смягчения ситуации», - сказал ведущий.
Дания первой в Европе отменила все COVID-19 ограничения
Дания с 1 февраля отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Сергей Малоземов: «Дания первой в Европе на этой неделе отменила все коронавирусные ограничения. Там даже открыли ночные клубы и рестораны, а маски нужно носить только при посещении больниц. Это совпало с заявлением учёных из Университета Джонса Хопкинса, которые представили данные исследования, говорящего о том, что локдауны и закрытие границ вообще неэффективны против коронавируса — это только разрушает экономику и плодит социальные проблемы. Ну и плюс особенности штамма - заболевших "омикроном" в той же Дании сейчас много, но госпитализированных мало — и власти считают, что вирус во многом потерял свою опасность из-за большого числа вакцинированных — более 60 процентов датчан получили уже третью дозу прививки», - сообщил он.
Американские онкологи нашли способ борьбы с раком
Врачи применили экспериментальное лечение, называемое CAR-T терапией.
Сергей Малоземов: «И напоследок очень позитивная новость от американских онкологов. Они отчитались, о том, что уже два пациента более 10 лет не имеют никаких признаков рака после применения так называемой CAR-T -клеточной терапии при лейкозе. Этот метод начинает применяться и у нас — он эффективен пока при малом числе видов рака, но перспективы у него фантастические. Иммунные клетки пациента подвергают генной модификации в пробирке, чтобы научить бороться с конкретной опухолью, и потом выпускают обратно в организм. Это настоящий триумф науки и прогресса!» - отметил собеседник НСН.
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