Малоземов: Между Россией и Западом снижается градус напряженности

Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит.

Сергей Малоземов: «Среди всего информационного шума, который сопровождал ситуацию вокруг Украины и отношений России с Западом, я лично выловил, кажется, наметившийся тренд на некоторое снижение напряжённости. И даже хотя Запад отверг предложения России, а Владимир Зеленский объявил об усилении армии, всё чаще риторика от военной сдвигается в сторону переговорной, и, хочется верить, это позитивный знак. Сегодня также стало известно, что один из главных «ястребов», генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого Россия обвиняла в потере связи с реальностью, вскоре уйдёт в отставку, чтобы возглавить Нацбанк Норвегии. Это тоже, надеюсь, признак смягчения ситуации», - сказал ведущий. 

2

Дания первой в Европе отменила все COVID-19 ограничения

Дания с 1 февраля отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Сергей Малоземов: «Дания первой в Европе на этой неделе отменила все коронавирусные ограничения. Там даже открыли ночные клубы и рестораны, а маски нужно носить только при посещении больниц. Это совпало с заявлением учёных из Университета Джонса Хопкинса, которые представили данные исследования, говорящего о том, что локдауны и закрытие границ вообще неэффективны против коронавируса — это только разрушает экономику и плодит социальные проблемы. Ну и плюс особенности штамма - заболевших "омикроном" в той же Дании сейчас много, но госпитализированных мало — и власти считают, что вирус во многом потерял свою опасность из-за большого числа вакцинированных — более 60 процентов датчан получили уже третью дозу прививки», - сообщил он. 

3

Американские онкологи нашли способ борьбы с раком

Врачи применили экспериментальное лечение, называемое CAR-T терапией.

Сергей Малоземов: «И напоследок очень позитивная новость от американских онкологов. Они отчитались, о том, что уже два пациента более 10 лет не имеют никаких признаков рака после применения так называемой CAR-T -клеточной терапии при лейкозе. Этот метод начинает применяться и у нас — он эффективен пока при малом числе видов рака, но перспективы у него фантастические. Иммунные клетки пациента подвергают генной модификации в пробирке, чтобы научить бороться с конкретной опухолью, и потом выпускают обратно в организм. Это настоящий триумф науки и прогресса!» - отметил собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Сергей Малоземов
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