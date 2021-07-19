«Освободить пожизненно!» Макаревича развеселила идея дополнительных выходных для привившихся
Лидер группы «Машина времени» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Египте открыли для туристов ночные клубы и дискотеки
Власти Египта отменили ряд ограничений для туристов, связанных с коронавирусом, сообщает РИА Новости. В частности, спустя 16 месяцев, в этой стране открываются ночные клубы, дискотеки, казино, театры, концертные залы и парки развлечений.
Андрей Макаревич: «Какие молодцы! Вообще, все, что происходит в мире в последнее время, мне напоминает, какую-то пионерскую игру: открывают - закрывают; закрывают – открывают. Интересно, надолго ли?» - задался вопросом музыкант.
День ВМФ в Севастополе пройдет без стрельбы и салюта
Празднование Дня Военно-морского флота России 25 июля в Севастополе из-за пандемии пройдет по сокращенной программе.
Андрей Макаревич: «Как это? Как без стрельбы? Как без салюта? А собрать тысяч 50 человек, как в «Лужниках»? Не узнаю я вас, ребята», - сыронизировал артист.
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных
Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко.
Андрей Макаревич: «Чего уж там! Я бы их пожизненно освобождал от работы и выписывал высокое жалование. Это же герои народные. Надо же! Привиться!» - пошутил он.
В окрестностях Петербурга нашли частную подземную тюрьму с крематорием
Сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленинградской области. Оно состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.
Андрей Макаревич: «Интересно теперь узнать, кому же принадлежала эта тюрьма? И если она принадлежала тому, «кому надо», то я очень не завидую тем, кто ее нашел», - резюмировал артист.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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