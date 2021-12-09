Лысаков: Локдауны бьют по психике россиян

Вячеслав Лысаков: «Я бы относился крайне осторожно к таким рейтингам. Мне интересует, в какую сторону и кого мы обогнали? К первому месту или последнему? Говорить о том, что наше здравоохранение готово к пандемии лучше, чем Израиль и остальные 150 стран, как-то странно. Особенно после того, как у нас в последние годы закрыты половина больниц, и мы во время нынешней "не объявленной" пандемии вынуждены за огромные деньги брать в аренду выставочные центры и строить новые госпитали. И на этом фоне утверждать, что мы обогнали 150 стран и готовы к пандемии лучше, чем Китай и Израиль, мне кажется, несколько странно», - пояснил он.

