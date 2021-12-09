Лысаков: Локдауны бьют по психике россиян

Экс-депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных

По его словам, необходимо отказаться от ввода локдаунов, которые бьют не только по экономике, но и по здоровью, так как в силу снижения доходов граждане «не могут позволить себе нормальное питание и цивилизованный отдых». 

Вячеслав Лысаков: «Здравое с одной стороны предложение, только почему мой бывший коллега призывает расширять свободу для вакцинированных? А не вакцинированные граждане чем хуже? А переболевшие чем хуже? Расширить свободу надо для всех. Действительно, локдауны и остальные ограничения бьют не только по экономике и по здоровью, но и по психике. Только по официальным данным за последний год количество психических заболеваний выросло на 30%», - отметил собеседник НСН.

2

Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям

Россия заняла 47 строчку в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям. Она обогнала по этому показателю Китай, Израиль и почти 150 других стран. Об этом говорится в докладе американских ученых, подготовивших глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения.

Вячеслав Лысаков: «Я бы относился крайне осторожно к таким рейтингам. Мне интересует, в какую сторону и кого мы обогнали? К первому месту или последнему? Говорить о том, что наше здравоохранение готово к пандемии лучше, чем Израиль и остальные 150 стран, как-то странно. Особенно после того, как у нас в последние годы закрыты половина больниц, и мы во время нынешней "не объявленной" пандемии вынуждены за огромные деньги брать в аренду выставочные центры и строить новые госпитали. И на этом фоне утверждать, что мы обогнали 150 стран и готовы к пандемии лучше, чем Китай и Израиль, мне кажется, несколько странно», - пояснил он.

3

Названы самые коррупционные сферы деятельности в России

Финансово-кредитная cфера в России является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Вячеслав Лысаков: «Недаром в народе банки называют "банкформирования" от слова бандформирования. Их политика в отношении обычного человека выходит за рамки здравого смысла и человечности. Людей, которые потеряли работу или имеют детей, взяли кредит, их выжимают, как тряпку, выбрасывают на улицу и заставляют лезть в петлю. Финансово-кредитная сфера в России это сфера, где человеческие отношения, где жалось и понимание стоят на самом, к сожалению, последнем месте», - резюмировал он. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиГеннадий ОнищенкоВакцинаКоррупция
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