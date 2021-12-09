Лысаков: Локдауны бьют по психике россиян
Экс-депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
По его словам, необходимо отказаться от ввода локдаунов, которые бьют не только по экономике, но и по здоровью, так как в силу снижения доходов граждане «не могут позволить себе нормальное питание и цивилизованный отдых».
Вячеслав Лысаков: «Здравое с одной стороны предложение, только почему мой бывший коллега призывает расширять свободу для вакцинированных? А не вакцинированные граждане чем хуже? А переболевшие чем хуже? Расширить свободу надо для всех. Действительно, локдауны и остальные ограничения бьют не только по экономике и по здоровью, но и по психике. Только по официальным данным за последний год количество психических заболеваний выросло на 30%», - отметил собеседник НСН.
Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
Россия заняла 47 строчку в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям. Она обогнала по этому показателю Китай, Израиль и почти 150 других стран. Об этом говорится в докладе американских ученых, подготовивших глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения.
Вячеслав Лысаков: «Я бы относился крайне осторожно к таким рейтингам. Мне интересует, в какую сторону и кого мы обогнали? К первому месту или последнему? Говорить о том, что наше здравоохранение готово к пандемии лучше, чем Израиль и остальные 150 стран, как-то странно. Особенно после того, как у нас в последние годы закрыты половина больниц, и мы во время нынешней "не объявленной" пандемии вынуждены за огромные деньги брать в аренду выставочные центры и строить новые госпитали. И на этом фоне утверждать, что мы обогнали 150 стран и готовы к пандемии лучше, чем Китай и Израиль, мне кажется, несколько странно», - пояснил он.
Названы самые коррупционные сферы деятельности в России
Финансово-кредитная cфера в России является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Вячеслав Лысаков: «Недаром в народе банки называют "банкформирования" от слова бандформирования. Их политика в отношении обычного человека выходит за рамки здравого смысла и человечности. Людей, которые потеряли работу или имеют детей, взяли кредит, их выжимают, как тряпку, выбрасывают на улицу и заставляют лезть в петлю. Финансово-кредитная сфера в России это сфера, где человеческие отношения, где жалось и понимание стоят на самом, к сожалению, последнем месте», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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