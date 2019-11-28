Лукьяненко: Мы теряем нашу медицину
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Волгограде умерла годовалая пациентка трансплантолога Каабака, не дождавшаяся операции
В Волгограде умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца года. Девочка находилась в Национальном центре здоровья детей с февраля по октябрь. Она выписалась оттуда после увольнения Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.
Сергей Лукьяненко : «Очень печальная ситуация складывается сейчас в российской медицине. Я, как человек, знакомый с этой сферой лично, когда-то закончивший мединститут, знаю, что ситуация складывается достаточно странная. С одной стороны, у нас есть огромное количество новых больниц, поликлиник, несмотря на все кризисы закупается новое оборудование, все это очень хорошо. Но, с другой стороны, ощущается острая нехватка врачей, хороших врачей, большие проблемы во взаимоотношениях между настоящими врачами и администрацией медучреждений. В общем, с этим надо что-то делать, потому, что мы теряем медицину, мы теряем самое главное, что там есть – профессионалов», - заявил НСН Сергей Лукьяненко.
Большинство россиян заявили о несовпадении интересов властей и народа
Большинство (72%) россиян заявили о несовпадении интересов властей и народа, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Каждый пятый заявил об отсутствии обратной связи между теми, кто принимает решения, и жителями страны, каждый десятый, что интересы совпадают лишь «в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность».
Сергей Лукьяненко : «Это тоже печальная новость. Здесь можно спорить о процентах, но лично мое ощущение, что количество людей, которые считают, что интересы власти и народа не совпадают, растет. Мы начали этот выпуск с печальной новости про медицину, а, собственно говоря, можно и во многих других сферах найти аналогичные примеры. Когда все очень гладко, прекрасно и бравурно на бумаге, а в реальной жизни не совсем так. И, разумеется, здесь идет несовпадение между властью и народом», - отметил он, общаясь с НСН.
В Госдуму внесён законопроект о переносе одного из выходных дней на 31 декабря
В Госдуму внесён законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Авторы инициативы отмечают, что если 31-ое декабря выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме в связи с подготовкой к празднованию Нового года.
Сергей Лукьяненко : «С одной стороны, это факт, так оно и есть. С другой стороны, знаете, если у нас люди начнут хорошенько готовиться к Новому году с самого утра, то немногие увидят и обращение президента и «Голубой огонек». Опять же, в этом есть своего рода традиция: сходить на работу, поздравить всех и вернуться домой. А там уже оливье, сельдь под шубой, первый глоток шампанского ну и начинаем праздновать», - отметил Сергей Лукьяненко, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.