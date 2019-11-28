Лукьяненко: Мы теряем нашу медицину

Сергей Лукьяненко : «Очень печальная ситуация складывается сейчас в российской медицине. Я, как человек, знакомый с этой сферой лично, когда-то закончивший мединститут, знаю, что ситуация складывается достаточно странная. С одной стороны, у нас есть огромное количество новых больниц, поликлиник, несмотря на все кризисы закупается новое оборудование, все это очень хорошо. Но, с другой стороны, ощущается острая нехватка врачей, хороших врачей, большие проблемы во взаимоотношениях между настоящими врачами и администрацией медучреждений. В общем, с этим надо что-то делать, потому, что мы теряем медицину, мы теряем самое главное, что там есть – профессионалов», - заявил НСН Сергей Лукьяненко.

