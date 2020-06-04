Лукьяненко: COVID-19 уже виноват и в смерти Флойда
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
У погибшего Флойда обнаружили COVID-19
У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус. Это показало вскрытие тела. Смерть афроамериканца вызвала массовые протесты и беспорядки в Штатах.
Сергей Лукьяненко : «Кажется, как будто бы коронавирус виновен во всех современных бедах. В происходящем в США майдане, как иначе его назвать, тоже, как видим, отчасти виновен он. А может быть, если каждого из нас как следует обследовать, то этот вирус у всех давно сидит. Не знаю, не знаю. В любом случае посочувствуем Джорджу Флойду, посочувствуем американцам, у которых сейчас действительно несладко в стране. Примерно так, как во всех странах, где происходили «цветные» революции», – прокомментировал Сергей Лукьяненко в интервью НСН.
Япония думает упростить проведение Олимпиады
Япония рассматривает более упрощенный вариант проведения Олимпиады – с ограничением зрителей, а также с введением новых правил для проживания спортсменов.
Сергей Лукьяненко : «Я выскажу не самую популярную точку зрения. Но я считаю, что большой спорт давно нуждается в серьезных изменениях, потому что он превратился в соревнования фармакологов и специалистов по допингу, это, к сожалению, печальный факт. Может быть, надо воспользоваться происходящими событиями, чтобы вообще пересмотреть то, как проводятся большие спортивные соревнования», – отметил писатель в эфире НСН.
Жители столицы вернутся к привычной жизни через год
Москва полностью вернется к прежнему образу жизни через год. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Сергей Лукьяненко : «Я очень надеюсь, что наш мэр ошибается, и мы вернемся к прежнему образу жизни раньше, потому что, если все будет оставаться по-прежнему с этими замечательными цифровыми пропусками, с закрытием всех маленьких предприятий, город превратится в мертвый город. Надо все-таки смотреть на то, как происходит выход из пандемии во всем мире, и таких ужасных мер, как у нас, по-моему, нигде в Европе нет», – предположил он в разговоре с НСН.
Половина россиян планируют пойти в кинотеатры сразу после их открытия
Около половины россиян хотят отправиться в кинотеатры сразу после их открытия, при этом лишь малая часть готова соблюдать санитарные нормы. Самые ожидаемые премьеры – фантастический фильм «Черная вдова» и новая часть о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Сергей Лукьяненко : «Я искренне огорчен, что в список самого ожидаемого не попал фильм «Довод» Кристофера Нолана. Нолан – это великий режиссер. То зрелище, которое он готовит, обещает быть грандиозным и крайне интересным. Во всяком случае, я рискну пойти на фильм «Довод», даже если придется сидеть в пустом зале в маске», – подытожил в беседе с НСН Сергей Лукьяненко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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