Лукьяненко: COVID-19 уже виноват и в смерти Флойда

Сергей Лукьяненко : «Кажется, как будто бы коронавирус виновен во всех современных бедах. В происходящем в США майдане, как иначе его назвать, тоже, как видим, отчасти виновен он. А может быть, если каждого из нас как следует обследовать, то этот вирус у всех давно сидит. Не знаю, не знаю. В любом случае посочувствуем Джорджу Флойду, посочувствуем американцам, у которых сейчас действительно несладко в стране. Примерно так, как во всех странах, где происходили «цветные» революции», – прокомментировал Сергей Лукьяненко в интервью НСН.

