Куренной: Дело бывшего замглавы Нижнего Новгорода направлено в суд

Александр Куренной: «По версии следствия, для получения через посредников взятки у одного из предпринимателей бывший глава администрации г. Нижний Новгород вступил в преступный сговор со своим заместителем. Деньги передавались за выделение земельных участков под строительство крематория. Бывшие сотрудники администрации получили от предпринимателя 17 млн рублей. Бывший глава администрации г. Нижний Новгород находится в международном розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации и пособников направлено в Московский районный суд г. Нижний Новгород для рассмотрения по существу», - рассказал НСН Александр Куренной.

