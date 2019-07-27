Куренной: Дело бывшего замглавы Нижнего Новгорода направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Дело бывшего замглавы Нижнего Новгорода направлено в суд
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации г. Нижний Новгород и двоих его пособников. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они обвиняются в получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве.
Александр Куренной: «По версии следствия, для получения через посредников взятки у одного из предпринимателей бывший глава администрации г. Нижний Новгород вступил в преступный сговор со своим заместителем. Деньги передавались за выделение земельных участков под строительство крематория. Бывшие сотрудники администрации получили от предпринимателя 17 млн рублей. Бывший глава администрации г. Нижний Новгород находится в международном розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации и пособников направлено в Московский районный суд г. Нижний Новгород для рассмотрения по существу», - рассказал НСН Александр Куренной.
Организация Atlantic council of the United States признана в России нежелательной
Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States (Atlantic council) («Атлантический совет») (США).
Александр Куренной: «Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», - пояснил он НСН.
Генпрокуратура анонсировала несколько важных мероприятий
На следующей неделе в Генпрокуратуре России пройдет сразу несколько мероприятий. 30 июля состоится заседание коллегии, на котором будут подведены итоги работы прокуратуры первого полугодия текущего года, а также обозначены задачи по повышению эффективности деятельности прокуроров на второе полугодие.
Александр Куренной: «1 августа в Генпрокуратуре России будет проведен открытый форум «Вместе против коррупции!». Участники форума обсудят важнейшие аспекты работы прокуратуры и других ведомств в сфере противодействия коррупции - развитие антикоррупционного правосознания граждан, повышение уровня доверия к деятельности государственных органов, обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества, а также освещения в СМИ антикоррупционной деятельности правоохранительных органов. Также будет озвучена актуальная статистика по коррупционным преступлениям в стране», - добавил он, общаясь с НСН.
Из Польши экстрадирован россиянин, обвиняемый в разбое
По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Польши в Россию экстрадирован Юрий Гуйва. Он обвиняется в том, что в 2017 году в Москве в составе организованной группы совершил разбойное нападение и убийство гендиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации». Гуйва завладел имуществом потерпевшего и скрылся с места происшествия.
Александр Куренной: «В ходе следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, объявлен международный розыск. После того, как злоумышленника задержали в Польше, Генпрокуратура России направила польской стороне запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен. Юрий Гуйва доставлен в Россию», - подчеркнул Александр Куренной в разговоре НСН.
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