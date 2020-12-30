Кулясов: переносы мероприятий вызывают недоверие слушателей
Лидер группы «АнимациЯ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Пандемия COVID-19
Весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Новая коронавирусная инфекция была выявлена в Китае, а после распространилась по всем странам, из-за чего на протяжении всего года действовали различные ограничительные меры. В том числе были запрещены массовые мероприятия.
Константин Кулясов: «Абсолютно точно мир уже не будет прежним. Мировой массово-перчаточный прецедент создан и уже никуда не денется. Забавно было, однако, наблюдать за теми, кто предполагал, что вся эта история с ковидом быстро закончится. Беспечность, наивность, а, может быть, и отсутствие аналитического мышления для некоторых обернулись большими трудностями в уходящем году. Многие сферы, в том числе и развлекательные, к которым относимся мы, были фактически остановлены. А многократные переносы мероприятий привели к недоверию со стороны слушателей и зрителей. Абсолютно всех на планете эта тема коснулась в той или иной степени. Хочется отдельно сказать спасибо медицинским работникам за борьбу с напастью, пожелать всем здоровья. И когда в новогоднюю ночь часы пробьют полночь, хочется верить, что случится чудо, и мир вздохнет полной грудью», – пожелал в эфире НСН Константин Кулясов.
К Конституции РФ были приняты поправки
Поправки к Конституции России были предложены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года, и были приняты по итогам общероссийского референдума в июле.
Константин Кулясов: «Если не бесцензурной брани, а наш президент на последней пресс-конференции после вопроса молодого журналиста Сергея Шнурова дал отчетливо понять, что русский язык велик и могуч, и можно выразить все свои эмоции по поводу нашей с вами жизни без ненормативной лексики, давайте к изменениям в Конституции попробуем отнестись с цензурной самоиронией. Лично мне кажется, что в песни «Обама» группы ХЗ все уже написано было задолго до принятия этих самых поправок. А если вы еще не слышали этот шедевр, то я вам очень советую. Специально для вас я попытался убрать вполне, кстати, уместный там мат. Последние пару строчек, обращенные к бывшему президенту США, звучат так: «Не-ча дуться на Вована, он у нас навечно тут, а тебя, козла-барана, скоро переизберут!» – сказал он НСН.
На сайте Роскосмоса были опубликованы песни Рогозина
Роскосмос опубликовал на своем сайте песни главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Константин Кулясов: «Я считаю, что это шедевральная новость. Полностью поддерживаю Дмитрия Олеговича и предлагаю всем главам госкорпораций, желающим проявить себя в творчестве, поступать точно так же. В конце концов, во всем должен быть порядок, и каждый должен заниматься своим делом», – отметил в интервью НСН Константин Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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