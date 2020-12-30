Кулясов: переносы мероприятий вызывают недоверие слушателей

Константин Кулясов: «Если не бесцензурной брани, а наш президент на последней пресс-конференции после вопроса молодого журналиста Сергея Шнурова дал отчетливо понять, что русский язык велик и могуч, и можно выразить все свои эмоции по поводу нашей с вами жизни без ненормативной лексики, давайте к изменениям в Конституции попробуем отнестись с цензурной самоиронией. Лично мне кажется, что в песни «Обама» группы ХЗ все уже написано было задолго до принятия этих самых поправок. А если вы еще не слышали этот шедевр, то я вам очень советую. Специально для вас я попытался убрать вполне, кстати, уместный там мат. Последние пару строчек, обращенные к бывшему президенту США, звучат так: «Не-ча дуться на Вована, он у нас навечно тут, а тебя, козла-барана, скоро переизберут!» – сказал он НСН.

