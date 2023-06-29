«Крыши, японцы и казанские шуточки!»: Культурный гид страны от «Мураками»

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий первых июльских выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.

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Этим летом многие музыканты дают необычные концерты на крышах и кораблях. Так, в эти выходные Вячеслав Бутусов выступит на крыше в Санкт-Петербурге (Roof Place, 2 июля), «Ария» - в Ростове (1 июля), а «Марсель» в Москве (Fantomas Rooftop, 2 июля).

Более того, арийцы заглянут на ростовскую крышу в ходе морского метал-круиза, в рамках которого выступят еще и в Волгодонске, Таганроге, Новороссийске , Геленджике, Анапе и Сочи.

«Чайф» отпразднует в Москве день рождения Владимира Шахрина (29 июня, сад «Эрмитаж»), в столице также выступят «Моральный кодекс» (29 июня, VK Summer Stage), «Нуки» («29 июня, Урбан») и «БахКомпот» (30 июня, рюмочная Зюзино), а «Биртман» отправится в плавание (30 июня, теплоход «Билайнер»).

Кроме того, в Самарской области пройдет легендарный для бардов Грушинский фестиваль (29 июня – 2 июля).

Диляра Вагапова, недавно выступившая на московской крыше с «Мураками», рассказала НСН о покорении высот.

«Я обожаю лето, ну а концерты на крыше – это вообще моя отдельная любовь. Когда под открытым небом можно насладиться живой музыкой, это же настоящая радость. Если появится шанс выступить на небоскребе, думаю, прохладно будет, но все равно я бы попробовала. На самом деле, я с детства боюсь высоты, но каждый раз перебарываю в себе этот страх, все время иду на какую-нибудь тарзанку, летаю на параплане, в прошлом году прыгнула с парашютом на фестивале в Ижевске. Это было еще то приключение, думала, сердце вообще разорвется от страха на части. Ну а недавно рассекала небо на маленьком самолете, и это было незабываемо. Я даже немного управляла этой птицей самостоятельно. От этого, конечно, было вообще не по себе, но я справилась, и, кстати, меня даже рекомендовали в пилотную школу», - отметила певица.

