«Крыши, японцы и казанские шуточки!»: Культурный гид страны от «Мураками»
Диляра Вагапова рассказала в эфире НСН о концертах на крыше и самолетах, раскрыла секрет названия группы, назвала любимые сериалы и стала гидом по рок-н-ролльной Казани.
Концерты: Крыши, птица, корабли
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий первых июльских выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.
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Этим летом многие музыканты дают необычные концерты на крышах и кораблях. Так, в эти выходные Вячеслав Бутусов выступит на крыше в Санкт-Петербурге (Roof Place, 2 июля), «Ария» - в Ростове (1 июля), а «Марсель» в Москве (Fantomas Rooftop, 2 июля).
Более того, арийцы заглянут на ростовскую крышу в ходе морского метал-круиза, в рамках которого выступят еще и в Волгодонске, Таганроге, Новороссийске , Геленджике, Анапе и Сочи.
«Чайф» отпразднует в Москве день рождения Владимира Шахрина (29 июня, сад «Эрмитаж»), в столице также выступят «Моральный кодекс» (29 июня, VK Summer Stage), «Нуки» («29 июня, Урбан») и «БахКомпот» (30 июня, рюмочная Зюзино), а «Биртман» отправится в плавание (30 июня, теплоход «Билайнер»).
Кроме того, в Самарской области пройдет легендарный для бардов Грушинский фестиваль (29 июня – 2 июля).
Диляра Вагапова, недавно выступившая на московской крыше с «Мураками», рассказала НСН о покорении высот.
«Я обожаю лето, ну а концерты на крыше – это вообще моя отдельная любовь. Когда под открытым небом можно насладиться живой музыкой, это же настоящая радость. Если появится шанс выступить на небоскребе, думаю, прохладно будет, но все равно я бы попробовала. На самом деле, я с детства боюсь высоты, но каждый раз перебарываю в себе этот страх, все время иду на какую-нибудь тарзанку, летаю на параплане, в прошлом году прыгнула с парашютом на фестивале в Ижевске. Это было еще то приключение, думала, сердце вообще разорвется от страха на части. Ну а недавно рассекала небо на маленьком самолете, и это было незабываемо. Я даже немного управляла этой птицей самостоятельно. От этого, конечно, было вообще не по себе, но я справилась, и, кстати, меня даже рекомендовали в пилотную школу», - отметила певица.
Театр: Джаз, собака и спектакль на двоих
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Наедине» (в ролях Виктория Исакова, Александра Ребенок и Ирина Старшенбаум) в Театре на Таганке, «Собака с дамочкой» в Школе драматического искусства и моноспектакль Алины Покровской «Баба голубиная» в Театре Российской Армии.
В северной столице покажут эксцентричную джазовую комедию «Это Питер, детка!» с участием одного из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новика, в Краснодаре идут на «Юнону и Авось», а в Красноярске на мюзикл «Дубровский».
Диляра Вагапова призналась НСН, что очень любит театр, и рассказала о собственном музыкальном перформансе.
«Обожаю ходить в театр. В каком бы городе или стране я не находилась, - всегда в театр. Все мое детство прошло в Оперном театре, до сих пор стараюсь не пропускать ни один фестиваль. В этом году на Нуриевском фестивале (на фото) с дочерью посмотрели "Баядерку" и даже сумели попасть на гала-концерт. Лет в 16 полюбила ТЮЗ, после «Театр. Акт», сейчас очень хочу в «Театр MON», но времени никак не хватает на все желания. И, кстати, я закончила Российскую Академию театрального искусства, курс Борисова, эстрадный факультет. А год назад, мы вместе с моей младшей сестренкой, Софьей Прилуцкой поставили музыкальный перформанс, в котором всего два актера: я и Раиль Латыпов, гитарист группы "Мураками". Мы дали четыре спектакля, премьера прошла как раз в пространстве у Светланы Сургановой "ПушкинРядом" в Санкт-Петербурге. Потом были Казань, Ярославль, Сочи, как-нибудь, думаю, и в Москве его сыграем», - пообещала солистка «Мураками».
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова ранее расскывала НСН о своем культурном проекте «ПушкинРядом», который стал точкой притяжения для творческих людей в Санкт-Петербурге.
Книги и казанская тусовка: Два японца и 45 татуировок
Название группы «Мураками» навевает ассоциации с одним известным японским литератором, однако Диляра Вагапова рассказала НСН, что на самом деле оно связано сразу с двумя писателями и двумя книгами.
«У меня с детства была мечта петь. К сожалению, а сейчас я думаю, что и к счастью, слух у меня был "внутренний", то есть голос у меня был, а вот петь точно по нотам не получалось. Наверное, с тех пор я и стала мечтать о собственной группе, о музыкантах, которые будут жить со мной одними нотами. Так и вышло. Группа "Солнце-Экран" сама нашла меня, ну а я с радостью согласилась быть частью этой дружной команды. Так появились мы, "Мураками". После долгих споров и предложений на глаза попалась книга, а точнее даже две. Я читала тогда "Норвежский лес" Харуки Мураками, а Карина, моя старшая сестра и вторая вокалистка группы на тот момент, – Рю Мураками. Так мы и решили тогда, что эта древняя японская фамилия будет, как некий знак, объединяющий нас», - отметила Диляра.
Она объяснила значении этого слова, рассказав также о книгах, которые читает.
«"Мураками" в переводе означает "серединная часть горы". В русском языке нет такого слова – это не подножье, но и не вершина. По словам японцев, такое название говорит о том, что группа никогда не будет останавливаться и будет всегда стремиться вверх, на что мы, конечно, тоже надеемся. В данный момент я читаю, а точнее слушаю, - в дороге сложно иначе, - Наполеона Хилла "Думай и богатей". Посоветую еще "Внутреннюю инженерию" Садхгуру и Максима Батырева "45 татуировок менеджера". В книгах можно открыть для себя много хорошего», - посоветовала певица.
Она также выступила гидом по рок-н-ролльной Казани, объяснив, какие места стоит посетить.
«Казань в моем сердце! Это место, где каждый может ощутить наш менталитет, но не каждый понимает шуточки. Это, конечно, безусловно "нулевой километр", с которого все началось, наша улица Профсоюзная, которую мы иногда называем бар-стрит. Советую заглянуть в Оперный театр, где я провела свое детство, в Татарскую слободу, обязательно пройтись по набережной и послушать, как звучит курай, наш национальный инструмент. А также попробовать чак-чак или кыстыбый, или талкыш калеве. Можно посетить экскурсию "Фаролеро" и почувствовать себя частью нашего сказочного мира. В Казани, кстати, есть школа рока "The Road" в самом центре, там учат молодых рокеров разбираться в этом направлении: слушать грув, понимать инструменты. Если говорить о рок-тусовке, она безусловно есть, но мы там редкие гости, так как большую часть времени проводим на гастролях, а если приезжаем домой, то, конечно, хотим проводить время с родными и близкими», - отметила солистка «Мураками».
Кино: Троцкий, Хаус, «Турбозавры»
В рамках нового киноуикенда, который стартует в России уже сегодня, на экраны выйдет американская комедия «(Не)идеальные роботы», французский приключенческий фильм «Круиз по Джунглям. Тайна Вальверде» и российский мультфильм о новых приключениях «Турбозавров».
Ну а Диляра Вагапова рассказала НСН о любимых сериалах, «Чебурашке», «Аватаре» и других фильмах-претендентах на «Оскар».
«Кино – это тоже отдельная моя страсть. Если не музыка, то кино или театр. Сериалы люблю, но пока до последней серии не дойду, не успокоюсь, до утра буду смотреть, поэтому смотрю их редко. Это "Игры престолов", "Чужестранка", "Черное зеркало", "Триггер" (на фото - создатели сериала), "Лев Лещенко", "Троцкий", "Доктор Хаус", я могу долго-долго перечислять. "Чебурашку" я посмотрела с сыном, и он теперь, когда слышит песню "Там нет меня", сразу кричит: "О, Чебурашка!". "Все везде и сразу" я посмотрела, как только вышел, "Аватар" мы смотрели зимой со странным переводом, качество было такое себе, но, тем не менее, до конца досмотрели. А вот "Элвис", - он попал в самое сердце, я его в самолете загрузила. Вообще Том Хэнкс это давняя моя любовь, - "Форрест Гамп", «Зеленая миля», "Поймай меня, если сможешь", а вот Остина Батлера я для себя открыла. Красавчик, конечно, еще тот», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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