Кричевский: Господа, а зачем нам повышать производительность труда?

Никита Кричевский: «Конечно, в 90-е годы возможностей для того, чтобы разбогатеть, было не в пример больше. Сегодня, соответственно, прежние методы ведения бизнеса применить невозможно, поэтому 40% предпринимателей (подозреваю, что это предприниматели среднего и старшего возраста) предсказуемо стонут. И тут для них есть два варианта: либо отказываться от бизнеса и переходить на низшую ступень, потому, что риск уже не для этих людей, либо работать в соответствии с новыми правилами. Правилами, которые установлены для всех», - заявил НСН Никита Кричевский.

