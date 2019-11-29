Кричевский: Господа, а зачем нам повышать производительность труда?
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
40% предпринимателей считают, что в России нельзя «вести успешный бизнес честно»
40% предпринимателей считают, что в России нельзя «вести успешный бизнес честно, в соответствии с законом», показал совместный опрос PwC и аналитического центра НАФИ. 58% сказали, что ведение честного бизнеса возможно.
Никита Кричевский: «Конечно, в 90-е годы возможностей для того, чтобы разбогатеть, было не в пример больше. Сегодня, соответственно, прежние методы ведения бизнеса применить невозможно, поэтому 40% предпринимателей (подозреваю, что это предприниматели среднего и старшего возраста) предсказуемо стонут. И тут для них есть два варианта: либо отказываться от бизнеса и переходить на низшую ступень, потому, что риск уже не для этих людей, либо работать в соответствии с новыми правилами. Правилами, которые установлены для всех», - заявил НСН Никита Кричевский.
Депозиты россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека
Депозиты россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Самыми богатыми стали жители двух столиц. На счету у москвича в среднем лежит 800 тысяч рублей, у питерца – 420 тысяч. Эксперты объясняют это высоким уровнем зарплат и доходов, а также концентрацией в столице состоятельных граждан.
Никита Кричевский: «Как в том анекдоте, вспомните: если у одного мясо, а у другого капуста, то вместе они едят голубцы. Скажите, пожалуйста, 800 тысяч рублей в среднем у человека – это деньги, которые, в среднем, находятся в распоряжении более, чем миллиона нищих москвичей? Либо же это сотни миллионов у олигархов и сплошные долги у бедных?» - поинтересовался он в беседе с НСН.
Росстат сообщил о росте прибыли у российских компаний
Более 35 тыс. российских предприятий получили за 9 месяцев 2019 года прибыль в размере более 13 млрд рублей. Это на 7% больше чем за январь-сентябрь прошлого, 2018 года. Наибольшие объемы прибыли сгенерировала оптовая и розничная торговля, а также добыча сырой нефти и газа, сообщает Росстат.
Никита Кричевский: «Стоило бы встать и поаплодировать, но делать этого мы не будем. И вот почему. Логичный вопрос: господа, а зачем нам повышать производительность труда? Ведь результаты повышения производительности труда на тех, кто ее повысил, распространяться не будут. Они достанутся тем, кто является собственниками предприятий. Повышайте производительность труда, господа! У жен и любовниц наших олигархов машины поизносились, яхты недостаточно длинные, а брюлики потускнели!» - не без иронии напомнил Никита Кричевский в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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