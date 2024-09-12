«Косухи и артхаус»: Лисовец рассказал о рок-н-ролльной моде и знаковом кино
Владислав Лисовец рассказал в эфире НСН о прическах в стиле Oasis, запретил надевать кроссовки в паре с косухами и рассказал об откровениях Каннского кинофестиваля.
Музыка: Косухи и футбол
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в интервью НСН рассказал о рок-н-ролльных трендах в одежде и прическах, а также назвал хиты фестивального кино.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» указали НСН на самые востребованные концерты выходных.
***
В их числе «электрический» концерт в Москве Найка Борзова, акустика лидера группы «Анимация» Константина Кулясова и выступление Линды на крыше. «Звери» дадут бесплатный концерт на Дворцовой площади Петербурга, «Ария» даст металла Чите, Улан-Удэ и Иркутску, а «Мураками» порадует фанатов в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Сочи.
Кроме того, музыкантов групп «F.P.G», «СЛОТ», «Потомучто», Nagart, Casual и «Анимация» можно будет увидеть в выходные в Москве на футбольном турнире «НАШЕго радио».
Ну а Владислав Лисовец, который сам очень похож на рок-звезду, рассказал о сегодняшних трендах на казаки и косухи.
«Сейчас мы уходим от оверсайза, уходим от спортивной обуви, все больше переходит к казакам, к туфлям. Это говорит о том, что мы движемся больше к рок-н-роллу. Стрижки уже не совсем короткие. При этом нельзя сказать, что у всех в коллекциях есть прямо супердлинные волосы. В моде средняя длина, это больше похоже на The Beatles, на группу Oasis 2000-х. Такая стилистика в моде сейчас номер один. То что люди обратились к "ugly shoes", широким джинсам и большим пиджакам – это все ушло в прошлое. Ну а косухи – это классика. Если у вас ее нет, она обязательно у вас должна быть. Но помните, что сегодня это будет круто, если косуха не как раньше с кроссовками и прямыми джинсами, а все-таки с узкими джинсами в стиле рок-н-ролл. Тогда это будет выглядеть очень круто. Кроссовки - только для тренажерного зала. Мода совсем поменялась и стала более элегантной и более приталенной», - сказал телеведущий.
Театр: От Безрукова до готики
В «Kassir.ru» сообщили НСН, что в числе самых популярных театральных постановок выходных - музыкально-поэтический спектакль «Исповедь. Хулиган» в Губернском театре, в котором Сергей Безруков играет Сергея Есенина, а также «Война и мир» с Сергеем Маковецким в Театре им. Вахтангова.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Кармен» и «Маленькие комедии», а в калининградском замке Шаакен дадут рок-оперу «Моцарт».
Ну а Лисовец объяснил НСН, что страсть подростков к готическому, черному стилю в одежде не должна пугать родителей.
«Это гранж, тренд пятилетней давности. Это поколение запомнит такой образ и, скорее всего, они в нем останутся, как многие остались в 2000-х, потому что на их молодость попал тот самый гламур. Они так ходят во всем мире, это их тренды, им так легче, так они проще себя идентифицируют, одежда – это тоже язык. Полностью черные образы - это абсолютно нормально. Дайте им наиграться вот в этот гранж, что они все такие свободные, что они все равны. Это молодое поколение, с нами то же самое было», - пояснил эксперт.
Кино: Никита и «Паразиты»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Любовь зла» (на фото) с Никитой Кологривым и французский ремейк самой кассовой российской комедии «Холоп из Парижа». На экраны также выйдут драма «110» с Елизаветой Боярской, фильм «Вера» с Викторией Толстогановой, являющийся новой экранизацией повести «Вам и не снилось», а также ужастик «Экзорцизм» с Расселом Кроу.
Ну а Лисовец рассказал НСН, что любит фестивальное кино и следит за событиями в Каннах, Берлине и Венеции.
«Я смотрю только фестивальное кино, не смотрю коммерческое, хотя оно бывает очень симпатичное. Много российских фильмов вышло, мои друзья говорят: "Слушай, оно сделано очень качественно и достойно", но я все-таки больше ориентируюсь на Берлинский кинофестиваль, на Каннский. Для меня это точки отсчета. Артхаус весь очень грустный. Людям и так сейчас не супервесело, поэтому, честно говоря, хочется посоветовать что-то веселое, а вот не получится. Из последних фильмов, если говорить про то, во что я влюбился, это "Анатомия падения", "Треугольник печали", это прямо фантастические фильмы. До этого, конечно же, одним из любимых у меня был "Паразиты", потому что этот фильм просто перевернул мое сознание», - признался модный эксперт.
Лисовец также сказал, что не удивлен успеху на Каннском фестивале фильма «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, а также рекомендовал картину Джонатана Глейзера «Зона интересов».
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил в СИЗО главу Долгопрудного Юдина
- Правоохранители задержали мэра города Долгопрудного
- Познер рассказал о предложениях по работе на Запад
- The Beatles анонсировали новый бокс-сет в честь 60-летия битломании
- Гладков сообщил об атаке ВСУ на еще три населенных пункта в Белгородской области
- Артем Дзюба официально стал игроком «Акрона»
- Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои
- Шахматист Карякин стал сенатором от Крыма в Совете Федерации
- Стоимость золота вновь обновила исторический рекорд
- СМИ: Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента в 2027 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru