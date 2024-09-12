«Косухи и артхаус»: Лисовец рассказал о рок-н-ролльной моде и знаковом кино

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Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в интервью НСН рассказал о рок-н-ролльных трендах в одежде и прическах, а также назвал хиты фестивального кино.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» указали НСН на самые востребованные концерты выходных.

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В их числе «электрический» концерт в Москве Найка Борзова, акустика лидера группы «Анимация» Константина Кулясова и выступление Линды на крыше. «Звери» дадут бесплатный концерт на Дворцовой площади Петербурга, «Ария» даст металла Чите, Улан-Удэ и Иркутску, а «Мураками» порадует фанатов в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Сочи.

Кроме того, музыкантов групп «F.P.G», «СЛОТ», «Потомучто», Nagart, Casual и «Анимация» можно будет увидеть в выходные в Москве на футбольном турнире «НАШЕго радио».

Ну а Владислав Лисовец, который сам очень похож на рок-звезду, рассказал о сегодняшних трендах на казаки и косухи.

«Сейчас мы уходим от оверсайза, уходим от спортивной обуви, все больше переходит к казакам, к туфлям. Это говорит о том, что мы движемся больше к рок-н-роллу. Стрижки уже не совсем короткие. При этом нельзя сказать, что у всех в коллекциях есть прямо супердлинные волосы. В моде средняя длина, это больше похоже на The Beatles, на группу Oasis 2000-х. Такая стилистика в моде сейчас номер один. То что люди обратились к "ugly shoes", широким джинсам и большим пиджакам – это все ушло в прошлое. Ну а косухи – это классика. Если у вас ее нет, она обязательно у вас должна быть. Но помните, что сегодня это будет круто, если косуха не как раньше с кроссовками и прямыми джинсами, а все-таки с узкими джинсами в стиле рок-н-ролл. Тогда это будет выглядеть очень круто. Кроссовки - только для тренажерного зала. Мода совсем поменялась и стала более элегантной и более приталенной», - сказал телеведущий.

