Кортнев: «Eye of the Tiger» – это про коронавирус
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россияне уйдут в вынужденный «отпуск»
Следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы для всех россиян в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекцией. Об этом объявил президент Владимир Путин во время телеобращения к населению.
Алексей Кортнев: «Друзья мои, я всячески поддерживаю это распоряжение президента. И уже давно и я, и моя семья находимся на самоизоляции. Но скажите мне, а кто музыкантам-то сохранит зарплату? Мы же зарабатываем исключительно от концертов или спектаклей, как в моем случае. На этот счет, к сожалению, Владимир Владимирович промолчал», – говорит Алексей Кортнев в интервью НСН.
Голосование по поправкам в Конституцию перенесено
Голосование по поправкам в Конституцию перенесено из-за коронавируса. Новая дата пока не называется, но 22 апреля теперь будет рабочим днем.
Алексей Кортнев: «В таком обещании нашего правительство и президента содержится очень хороший прогноз. Дай Бог, чтобы к 22 апреля мы снова могли выйти на работу. А пока ничего неизвестно про то, будет 22 апреля рабочим днем или по-прежнему он будет днем карантина», – отмечает музыкант в беседе с НСН.
Россияне на карантине слушают музыку с жизнеутверждающими текстами
Популярной музыкой у россиян во время удаленной работы являются треки с жизнеутверждающими текстами. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Музыка». Самым популярным стал саундтрек Eye of the Tiger к фильму «Рокки 3», также в списке оказались композиции Don't stop me now группы Queen и It's my life Bon Jovi.
Алексей Кортнев: «Интересно, кстати, как наши россияне разбирают англоязычные тексты и понимают, что они жизнеутверждающие, наверное, речь все же о музыке. Знаете, с Don't stop me now и It's my life все понятно. Ну да, это моя жизнь, не тормозите меня сейчас, я самоизолировался и мне в кайф, я могу делать все, что угодно. Но вот почему Eye of the Tiger? Может быть потому что по форме глаз тигра тот самый пресловутый коронавирус, яркий круглячок с мрачной сердцевиной», – комментирует он НСН.
Путин отпраздновал юбилей со дня избрания
26 марта исполнилось 20 лет со дня избрания Владимира Путина президентом России.
Алексей Кортнев: «На фоне ужасов про коронавирус, это просто незаметная, короткая и очень милая новость. Как бы мы ликовали, дорогие друзья, если б не подлый вирус. А так, Владимир Владимирович скромно в рабочем порядке отмечает двадцатилетний юбилей», – подмечает Алексей Кортнев в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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