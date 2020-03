Кортнев: «Eye of the Tiger» – это про коронавирус

3

Популярной музыкой у россиян во время удаленной работы являются треки с жизнеутверждающими текстами. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Музыка». Самым популярным стал саундтрек Eye of the Tiger к фильму «Рокки 3», также в списке оказались композиции Don't stop me now группы Queen и It's my life Bon Jovi.