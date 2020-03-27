Кортнев: «Eye of the Tiger» – это про коронавирус

Алексей Кортнев: «Интересно, кстати, как наши россияне разбирают англоязычные тексты и понимают, что они жизнеутверждающие, наверное, речь все же о музыке. Знаете, с Don't stop me now и It's my life все понятно. Ну да, это моя жизнь, не тормозите меня сейчас, я самоизолировался и мне в кайф, я могу делать все, что угодно. Но вот почему Eye of the Tiger? Может быть потому что по форме глаз тигра тот самый пресловутый коронавирус, яркий круглячок с мрачной сердцевиной», – комментирует он НСН.

