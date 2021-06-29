Камиль Ларин: Моя книга - это правда
Один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиян предупредили о наказании за использование поддельных QR-кодов
Гражданам, использующим поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе Москвы, грозит до двух лет лишения свободы.
Камиль Ларин : «Странно, а разве в местах заключения нет необходимости в QR-коде? Вот сходил ты неудачно в ресторан, дали тебе 2 года, а начальник тюрьмы говорит: «Пока не привьешься, к стенам тюрьмы даже не подходи!» Конфуз, однако. Замкнутый круг», - предположил артист.
В Калифорнии конфисковали почти 7 тонн фейерверков и нашли 1 млн долларов
В Калифорнии изъяли около 7 тонн фейерверков. Речь идёт о незаконной партии взрывчатых веществ. По сообщениям Associated Press, полиция во время обысков также обнаружила 1 млн долларов. Расследование незаконного распространения фейерверков продолжается. О том, были ли найдены подозреваемые, не сообщается.
Камиль Ларин : «Мне кажется, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом артистично развел руками в воздухе, и добавил: «Это Калифорния, сынок. Тут и не такое бывает и не такое летает, и не такое находят», - прокомментировал новость он.
В Греции обнаружили похищенные 9 лет назад картины Пикассо и Мондриана
Известные полотна «Ветряная мельница» Питера Мондриана и «Голова женщины» Пабло Пикассо полицейские обнаружили в тайнике в городе Кератея. Вор задержан.
Камиль Ларин : «Теперь с твердой уверенностью можно сказать, что в Греции всё есть», - пошутил он.
В Москве директора «Музея славянской культуры» арестовали по обвинению в мошенничестве.
Директор АНО «Музей славянской культуры» Антон Голубцов задержан в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, суд отправил Голубцова под арест, передает ТАСС.
Камиль Ларин : «Как говорится, сапожник без сапог, мошенник без культуры, «Музей славянской культуры» без директора», - резюмировал Ларин.
Камиль Ларин представил свою книгу «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых»
Презентация состоялась сегодня в пресс-центре НСН.
Камиль Ларин : Презентация состоялась сегодня в пресс-центре НСН.
«Прокомментировать эту новость могу лишь тем, что это, действительно, правда, так оно и есть. Так что смотрите во всех книжных магазинах, покупайте, читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание», - поблагодарил артист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Минобрнауки рекомендовало вузам провести онлайн-выпускные
- Учредитель компании из Ростова-на-Дону арестован за госизмену
- Магазин «Перекрёсток» в Марьине опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала
- Актер из «Полицейского с Рублевки» скончался в 32 года
- Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 2022 года
- СМИ: Дешам останется тренером сборной Франции, несмотря на фиаско на Евро-2020
- Отказ «Газпрома» от части украинского транзита газа взвинтил цены в Европе
- Нидерланды обвинили истребители РФ в «атаках» на свой фрегат у Крыма
- Авиакомпании готовятся сократить 50% рейсов на курорты Кубани
- Минпромторг заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru