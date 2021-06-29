Камиль Ларин: Моя книга - это правда

Камиль Ларин : Презентация состоялась сегодня в пресс-центре НСН.

«Прокомментировать эту новость могу лишь тем, что это, действительно, правда, так оно и есть. Так что смотрите во всех книжных магазинах, покупайте, читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание», - поблагодарил артист.

