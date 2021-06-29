Камиль Ларин: Моя книга - это правда

Один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россиян предупредили о наказании за использование поддельных QR-кодов

Гражданам, использующим поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе Москвы, грозит до двух лет лишения свободы.

Камиль Ларин : «Странно, а разве в местах заключения нет необходимости в QR-коде? Вот сходил ты неудачно в ресторан, дали тебе 2 года, а начальник тюрьмы говорит: «Пока не привьешься, к стенам тюрьмы даже не подходи!» Конфуз, однако. Замкнутый круг», - предположил артист.

2

В Калифорнии конфисковали почти 7 тонн фейерверков и нашли 1 млн долларов

В Калифорнии изъяли около 7 тонн фейерверков. Речь идёт о незаконной партии взрывчатых веществ. По сообщениям Associated Press, полиция во время обысков также обнаружила 1 млн долларов. Расследование незаконного распространения фейерверков продолжается. О том, были ли найдены подозреваемые, не сообщается.

Камиль Ларин : «Мне кажется, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом артистично развел руками в воздухе, и добавил: «Это Калифорния, сынок. Тут и не такое бывает и не такое летает, и не такое находят», - прокомментировал новость он.

3

В Греции обнаружили похищенные 9 лет назад картины Пикассо и Мондриана

Известные полотна «Ветряная мельница» Питера Мондриана и «Голова женщины» Пабло Пикассо полицейские обнаружили в тайнике в городе Кератея. Вор задержан.

Камиль Ларин : «Теперь с твердой уверенностью можно сказать, что в Греции всё есть», - пошутил он.

4

В Москве директора «Музея славянской культуры» арестовали по обвинению в мошенничестве.

Директор АНО «Музей славянской культуры» Антон Голубцов задержан в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, суд отправил Голубцова под арест, передает ТАСС.

Камиль Ларин : «Как говорится, сапожник без сапог, мошенник без культуры, «Музей славянской культуры» без директора», - резюмировал Ларин.

5

Камиль Ларин представил свою книгу «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых»

Презентация состоялась сегодня в пресс-центре НСН.

Камиль Ларин : Презентация состоялась сегодня в пресс-центре НСН.
«Прокомментировать эту новость могу лишь тем, что это, действительно, правда, так оно и есть. Так что смотрите во всех книжных магазинах, покупайте, читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание», - поблагодарил артист.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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